Dit is Mathias Delorge: klaar om Mats Wieffer te vervangen bij Feyenoord?

De jonge Belg Mathias Delorge staat naar verluidt in de belangstelling van Feyenoord. Als controlerende middenvelder van Sint-Truiden heeft hij afgelopen seizoen zijn stempel gedrukt als opkomend talent in het Belgische voetbal. Nu Mats Wieffer deze zomer lijkt te vertrekken bij Feyenoord, zouden de Rotterdammers Delorge kunnen zien als zijn vervanger. Is hij klaar voor een stap naar de Nederlandse top? Deze analyse belicht de opkomst van Delorge, vergelijkt hem met Mats Wieffer en werpt een schijnwerper op zijn veelbelovende toekomst in het Europese voetbal.

Mathias Delorge Knieper, geboren op 31 juli 2004, is de oudste zoon van Peter Delorge, die beschouwd wordt als een clubicoon van STVV na zijn gehele professionele carrière bij de club te hebben doorgebracht. Peter Delorge speelde ruim 300 wedstrijden als controlerende middenvelder in de hoogste Belgische voetbalklasse voor STVV en is momenteel nog steeds actief bij de club als teammanager.

Zijn zoon, Mathias, is dan ook een geboren Truienaar en mocht na zijn jeugdopleiding bij Sint-Truiden te hebben doorlopen, in november 2020 voor het eerst meetrainen met het eerste elftal. Twee maanden later ondertekende hij zijn eerste profcontract bij STVV op zestienjarige leeftijd. Oorspronkelijk een aanvallende middenvelder, trad Mathias in de voetsporen van zijn vader en ontwikkelde hij zich tot een controlerende middenvelder.

Op de laatste speeldag van het seizoen 2021/22 mocht Delorge als invaller zijn debuut maken voor STVV. Enkele maanden later was hij minder fortuinlijk en scheurde hij zijn meniscus. Om weer speelritme op te kunnen doen, werd Delorge op 31 januari 2023 tot het einde van het seizoen uitgeleend aan tweedeklasser Lierse Kempenzonen, waarbij hij in alle tien de wedstrijden in actie kwam en ook zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maakte.

Na een succesvolle uitleenperiode kreeg Delorge de kans bij STVV, waar hij direct een sterke indruk maakte, met onder andere een assist op de tweede competitiespeeldag. Twee speelrondes later liet hij zich opnieuw gelden, ditmaal met een doelpunt en een assist tegen KAA Gent. Uiteindelijk was Delorge goed voor één doelpunt en vijf assists in veertig wedstrijden, waarmee hij de interesse van Feyenoord lijkt te hebben gewekt.

Wat doet hij goed?

Delorge is een linksbenige middenvelder die als 'nummer 6' en als 'nummer 8' uit de voeten kan. Zijn vaardigheid om passes nauwkeurig te spelen, maakt hem een waardevolle spil in balbezit. Vooral zijn lange passes zijn van hoge kwaliteit; hij vindt regelmatig zijn medespelers in de ruimte, zelfs onder druk.

In de opbouw speelt Delorge een cruciale rol. Zijn vermogen om het spel te lezen stelt hem in staat om de juiste passes te spelen en het spel te verleggen naar gevaarlijke posities. Dit wordt ondersteund door zijn statistieken: het afgelopen seizoen heeft hij gemiddeld per 90 minuten 13,52 progressieve passes gegeven, wat meer is dan 79% van spelers op dezelfde positie in vergelijkbare competities.

Bovendien is zijn passnauwkeurigheid 88,82%, waarbij slechts acht middenvelders in de Belgische Pro League het afgelopen seizoen een hoger percentage behaalden. Delorge is ook behendig in kleine ruimtes en weet zich vaak effectief weg te draaien van tegenstanders, waardoor hij moeilijk onder druk te zetten is en tijd en ruimte creëert om de volgende actie in te zetten. Hij laat zich daarnaast regelmatig terugzakken om zoveel mogelijk betrokken te raken bij het spel.

Delorge zakt uit tussen zijn twee centrale verdedigers.

In de bovenstaande situatie is Delorge te zien aan de bal, waar hij zich laat terugzakken tot tussen de centrale verdedigers om de opbouw voor zijn team te verzorgen.

Zonder bal valt zijn felheid op in het vooruit verdedigen. Deze proactieve manier van verdedigen stelt hem in staat om druk te zetten op de tegenstander, wat vaak resulteert in snelle balheroveringen. Hij leest het spel goed en anticipeert op passes, waardoor hij vaak succesvol is in het onderscheppen van de bal en het ontregelen van aanvallen. Dit blijkt uit zijn statistieken: het afgelopen seizoen heeft hij gemiddeld per 90 minuten 5,04 intercepties gemaakt, waarmee hij zich bij de top 7% van spelers op dezelfde positie in vergelijkbare competities plaatst.

De Belgische middenvelder durft fel vooruit te verdedigen.

In de bovenstaande situatie anticipeert Delorge op de pass van de tegenstander. Hierdoor kan hij de afstand tussen hem en de tegenstander snel overbruggen, wat in dit geval resulteert in een balverovering.

De genoemde capaciteiten van Delorge, gecombineerd met zijn pas negentienjarige leeftijd, benadrukken zijn potentieel om door te groeien naar een hoger niveau.

Waar kan hij zich in verbeteren?

Delorge heeft onmiskenbare kwaliteiten, maar er zijn ook enkele aspecten van zijn spel die nog verbetering behoeven. Een belangrijk aandachtspunt is zijn duelkracht. Ondanks zijn lengte van 1,89 meter, komt Delorge in fysieke duels soms tekort. Zijn timing bij het aangaan van duels is niet altijd optimaal, waardoor hij in een-tegen-een situaties relatief gemakkelijk uitgespeeld kan worden. Door te werken aan zijn fysieke kracht en timing, zou hij tegenstanders effectiever kunnen afstoppen en zich ontwikkelen tot een completere middenvelder.

Delorge wordt fel op de huid gezeten door een tegenstander.

En laat zich vervolgens eenvoudig van de bal zetten.

Bovenstaand beeld toont hoe Delorge op een cruciaal moment in de wedstrijd eenvoudig van de bal gezet wordt door een kleinere tegenstander.

Naast zijn gebrek aan fysieke kracht kan ook zijn verdedigende omschakeling beter. Hoewel Delorge zeer proactief is in het vooruit verdedigen, is hij soms traag in het terugvallen naar verdedigende posities wanneer zijn team de bal verliest. Dit maakt zijn team kwetsbaar voor counteraanvallen. Een betere positionering en een snellere omschakeling naar verdedigen zouden hier een groot verschil kunnen maken.

Delorge schakelt niet snel genoeg om.

In de bovenstaande situatie is te zien dat Delorge niet snel genoeg omschakelt, waardoor er een groot gat ontstaat waar tegenstanders in kunnen duiken, wat in dit geval resulteert in een tegendoelpunt voor STVV.

Ook zijn schot laat nog te wensen over. Ondanks zijn uitstekende traptechniek bij het passen, ontbreekt het zijn schoten aan precisie en kracht om regelmatig te scoren. Door zijn schiettechniek te verfijnen, kan hij een grotere bedreiging vormen voor het doel van de tegenstander.

De verbeterpunten van Delorge onderstrepen dat er, ondanks zijn potentieel, nog ruimte is voor groei. Door gericht te werken aan deze aspecten, kan hij zijn spel naar een hoger niveau tillen en zijn waarde voor Feyenoord in de toekomst vergroten, mocht de transfer een feit worden.

Wat brengt de toekomst?

Delorge heeft zich snel ontwikkeld en lijkt klaar te zijn voor een volgende stap in zijn carrière. Hoewel hij op jonge leeftijd al een steunpilaar is bij STVV, blijft het de vraag of hij zich kan handhaven bij een topclub als Feyenoord. Hoewel zijn kwaliteiten aan de bal onbetwistbaar zijn, moet het opkomende Belgische talent nog belangrijke stappen zetten, met name op het gebied van defensieve stabiliteit.

Zijn huidige contract bij Sint-Truiden loopt slechts tot 30 juni 2025, waardoor het waarschijnlijk is dat er deze zomer een transfer zal plaatsvinden nu STVV nog een transfersom voor Delorge kan ontvangen. Of deze transfer daadwerkelijk naar Feyenoord zal zijn, hangt niet alleen af van de aanstelling van een nieuwe trainer bij de club, maar ook van uitgaande transfers die een rol kunnen spelen in het proces. Zo zou bijvoorbeeld het mogelijke vertrek van Wieffer de komst van Delorge aanzienlijk waarschijnlijker maken.

Mathias Delorge vs. Mats Wieffer

Als Delorge Wieffer bij Feyenoord zou moeten doen vergeten, moet hij voornamelijk vertrouwen op zijn kwaliteiten aan de bal. Het seizoen 2023/2024 liet zien dat Delorge meer betrokken was bij het spel wanneer zijn team balbezit had dan Wieffer. Bovendien lag zijn passnauwkeurigheid hoger dan die van de onbetwiste basisspeler van Feyenoord. Hoewel Delorge veel progressieve passes geeft, moet worden opgemerkt dat hij op dit gebied achterblijft bij Wieffer. Niettemin beschikt Delorge over een aanzienlijk betere lange pass dan de Oranje-international.

Delorge voelt zich comfortabeler aan de bal en heeft in de Belgische competitie voor vijf assists gezorgd, vergeleken met drie voor Wieffer in de Eredivisie. Wieffer heeft echter vaker het net gevonden, met vijf doelpunten tegenover één goal van de Belgische linkspoot. Het ogenschijnlijk grote verschil in doelpunten wordt echter genuanceerd door het aantal doelpunten dat beide teams hebben gemaakt in hun respectievelijke competities. STVV was het afgelopen seizoen 49 keer trefzeker, terwijl Feyenoord het 92 keer wist te vinden.

Hoewel Delorge aan de bal meer creativiteit kan brengen, blinkt Wieffer uit in defensieve taken. Hij wint meer duels, zowel op de grond als in de lucht, dan Mathias Delorge. Ondanks dat Delorge veel intercepties verricht, blijft hij achter bij Wieffer op dit gebied. Defensief gezien valt er dus nog het nodige te verbeteren voor Delorge om de rol van Wieffer over te kunnen nemen. Het leeftijdsverschil is echter een belangrijke factor om in gedachten te houden. Delorge heeft op negentienjarige leeftijd al een doorbraak op het hoogste niveau in België gemaakt, terwijl Wieffer op die leeftijd nog speelde bij Jong FC Twente.

Hoewel er nog genoeg ruimte is voor groei, is de snelle ontwikkeling van Delorge veelbelovend. Het plafond van de Belgische controleur is nog lang niet bereikt, waardoor alles erop wijst dat zijn talenten verder reiken dan de grenzen van Sint-Truiden, in tegenstelling tot zijn vader, die zijn hele carrière trouw bleef aan de club.

Deze analyse is geschreven door Roy Vlooswijk, voetbalscout en analist bij 360 scouting.

