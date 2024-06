‘Wieffer staat voor vertrek bij Feyenoord; gesprekken met eerste clubs lopen’

Mats Wieffer staat voor een vertrek bij Feyenoord, zo meldt Matteo Moretto van de Spaanse sportsite Relevo. De 24-jarige middenvelder zou toe zijn aan een stap hogerop en de eerste gesprekken met geïnteresseerde clubs hebben naar verluidt al plaatsgevonden.

Atlético Madrid was in de zomer van 2023 serieus in de markt voor Wieffer. Los Colchoneros hadden afgelopen winter nog steeds interesse in de Oranje-international, maar Madrid is volgens Moretto niet de meest logische bestemming voor de controleur.

De journalist schrijft dat Wieffer al heeft gesproken met enkele clubs uit de Premier League en een niet nader genoemde club uit Italië. Hij beschikt bij Feyenoord nog over een contract tot medio 2027. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Wieffer in op 30 miljoen euro.

De rechtspoot liet zich in februari nog uit over de interesse van Atlético. "Uiteindelijk is het aan de clubs geweest en die zijn er niet uitgekomen. Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen of hoe dan ook. Ik had wel willen praten, maar als ze er niet uitkomen heeft dat geen nut", stelde hij destijds.

Wieffer kan persoonlijk terugkijken op een uitstekend seizoen bij Feyenoord. De middenvelder was opnieuw een onbetwiste basisspeler onder trainer Arne Slot en speelde uiteindelijk 42 officiële duels. Daarin noteerde hij 6 goals en 4 assists.

Door een dijbeenblessure moest Wieffer de gewonnen bekerfinale tegen NEC aan zich voorbij laten gaan. Ook het EK in Duitsland komt helaas voor de negenvoudig international van Oranje te vroeg.

Mogelijk heeft Feyenoord de opvolger van Wieffer al in huis. De Rotterdammers verzekerden zich in de zomer van 2023 van de komst van Ramiz Zerrouki, die in zijn debuutseizoen uiteindelijk wel tot 2.080 speelminuten kwam, verdeeld over 36 duels.

