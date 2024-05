Feyenoord heeft lijstjes klaar en toont interesse in vier buitenlandse spelers

Feyenoord is druk bezig met de selectie van komend seizoen. De Rotterdammers hebben volgens Voetbal International interesse in een viertal buitenlandse spelers, al is het nog de vraag of ze de komende weken gaan doorpakken.

Vooralsnog lekt er weinig uit over de trainerszoektocht van Feyenoord. Wel hebben de Rotterdammers belangstelling voor vier buitenlandse spelers. Het gaat om Mathias Delorge (Sint-Truiden), Omari Hutchinson (Chelsea), Chris Kevin-Nadje (Versailles) en Julían Carranza (Philadelphia Union).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Zij worden als talentvol gezien, maar het zijn geen spelers die Feyenoord direct sterker maken. Daarvoor is het toch wachten op een nieuwe trainer”, aldus clubwatcher Krabbendam.

Delorge is een 19-jarige middenvelder die zijn eerste seizoen bij Sint-Truiden achter de rug heeft. Het talent was een onmisbare schakel in de ploeg van trainer Thorsten Fink.

De 20-jarige Hutchinson werd het afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town. De rechtsbuiten mag weg uit Londen en kan eveneens rekenen op belangstelling van Ajax.

Versailles-middenvelder Nadje staat eveneens op de radar van Feyenoord. De 22-jarige controleur kwam het afgelopen seizoen uit op het derde niveau van Frankrijk, waar hij goed was voor 7 goals en 2 assists.

Tot slot is ook de 24-jarige Carranza van Philadelphia Union bij de Rotterdammers in beeld. De Argentijnse centrumspits is bezig aan een sterk seizoen met 10 goals in 15 officiële duels.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties