Dirk Kuijt sluit mogelijk laatste duel bij Beerschot winnend af; Cercle Brugge moet vrezen voor degradatie

Beerschot was al gedegradeerd, maar heeft het seizoen toch nog met een positieve noot kunnen afsluiten. Thuis tegen Cercle Brugge boekt de ploeg uit Antwerpen een overtuigende zege: 4-2.

Het duel begon nog teleurstellend voor Beerschot, waar Brian Plat en Rajiv van La Parra in de basis stonden en Dean Huiberts inviel. Lawrence Agyekum opende al in de zesde minuut de score na een voorzet van Errick Nunes: 0-1

Pas vlak na rust werd het weer gelijk: Apostolos Konstantopoulos kopte raak uit een hoekschop. Ruim een minuut later was het diezelfde verdediger die, opnieuw uit een hoekschop, ook de 2-1 op het bord zette.

Niet veel later werd het ook 3-1: Loïc Mbe Soh benutte een penalty na hands van Gary Magnée. De 4-1 kwam van Faisal Al-Ghamdi, die ook een strafschop benutte na een overtreding van Lucas Perrin op Antoine Colassin. Diep in de blessuretijd maakte Paris Brunner de eindstand voor Cercle toch nog iets draaglijker met een stiftje: 4-2.

Door dit resultaat is Cercle veroordeeld tot play-offs tegen degradatie. Hekkensluiter Beerschot sluit het seizoen dus af met een zege.

Mogelijk was dit ook het laatste duel van Dirk Kuijt als trainer van Beerschot. In gesprek met de Gazet van Antwerpen zei de Nederlander deze week: “Wil ik graag in België blijven? Ja, ik heb het hier naar m’n zin en heb een mooi huis in Antwerpen. Is dat bij Beerschot? Die kans is niet heel groot als de omstandigheden zo blijven.”

Daarmee doelt het Feyenoord-icoon onder andere op het gegeven dat Beerschot een groot gedeelte van het seizoen niet over een eigen trainingsveld beschikte. Vanwege drainageproblemen week het uit naar de kunstgrasvelden van een nabijgelegen amateurploeg.

“De manier waarop we afgelopen seizoen hebben moeten werken, is voor mij niet meer haalbaar. Dat heb ik lang geleden al aangegeven. Ik moet kijken of de club mij wel aan boord zou willen houden, want tot vandaag heb ik daar niet meer met bepaalde mensen over gesproken. We zullen zien of dat gesprek er komt”, aldus Kuijt, die een aflopend contract heeft.