Dilemma voor Ajax: Bergwijn kan op Deadline Day nog naar Saudi-Arabië

Steven Bergwijn vertrekt mogelijk toch nog bij Ajax, zo meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn. Het Saudische Ittihad Club heeft belangstelling voor de aanvoerder van de Amsterdammers.



Ittihad Club wil zich op Deadline Day nog versterken met een aanvoerder. Bergwijn wordt beschouwd als een van de opties, al staat Galeno van FC Porto ook op de lijst.



Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, staat nu voor een lastig dilemma. Wanneer Bergwijn verkocht wordt, kan Kroes nog op zoek gaan naar een vervanger en de selectie eventueel ook op andere posities nog versterken.



De tijd tikt echt door. Maandagavond sluit om 23.59 uur ook in Nederland de transferwindow, waardoor het niet eenvoudig is om nog een vervanger voor Bergwijn te contracteren.



Trainer Francesco Farioli kan op de linksbuitenpositie momenteel nog beschikken over Bergwijn en Mika Godts. Carlos Forbs vertrok eind vorige maand op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers.



Kroes zei maandagochtend in gesprek met de NOS en ESPN nog dat hij niet tevreden was over de transferwindow van Ajax. Ook liet de technisch directeur weten dat er op het moment 'bar weinig' speelde.



"Ik heb vanochtend nog drie belletjes gehad. Even later werd er van twee alweer duidelijk dat dat 'm niet werd. Eén onderhandeling loopt nog een beetje", aldus Kroes.