Diemers kan jaar na vertrek bij Feyenoord wederom op zoek naar nieuwe werkgever

Mark Diemers mag per direct vertrekken bij AEK Larnaca, zo meldt Voetbal International. De dertigjarige middenvelder uit Leeuwarden ligt nog tot eind mei 2025 vast op Cyprus, maar kan transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Diemers is grootverdiener in de selectie en Larnaca wil met zijn vertrek ruimte maken in het salarishuis.

De middenvelder speelt sinds begin september 2023 voor de club uit Cyprus, nadat hij Feyenoord transfervrij had verlaten. Diemers was in zijn eerste maanden verzekerd van een basisplaats, maar moest het in de play-offs om het kampioenschap voornamelijk doen met invalbeurten. Ook bleef hij regelmatig negentig minuten op de bank zitten.

Na 34 wedstrijden, 3 doelpunten en 5 assists lijkt er nu dus zo goed als zeker een einde te komen aan het avontuur van Diemers op Cyprus. Het was het tweede buitenlandse avontuur van de rechtspoot in zijn carrière, nadat hij Feyenoord in de tweede seizoenshelft van 2021/22 op huurbasis verliet voor Hannover 96.

In de zomer die volgde vertrok Diemers tijdelijk naar FC Emmen, met wie hij degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Omdat zijn contract bij Feyenoord medio 2023 afliep, kon hij transfervrij naar Larnaca.

Zijn dienstverband bij de Rotterdammers was geen groot succes te noemen. De spelmaker kwam onder Dick Advocaat nog wel tot 38 wedstrijden, maar kon Het Legioen nooit overtuigen van zijn kwaliteiten.

Na de komst van Arne Slot maakte Diemers nog vier keer zijn opwachting. In de winter ging hij op huurbasis naar Hannover.