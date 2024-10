Dick Lukkien is onverbiddelijk voor FC Groningen-tweetal en grijpt keihard in

Etienne Vaessen en Leandro Bacuna ontbreken zondag bij FC Groningen en dat heeft een disciplinaire reden. Het tweetal had zich verslapen. Dat was niet de eerste keer, benadrukte trainer Dick Lukkien, die het duo daarom heeft gepasseerd.

Vaessen en Bacuna hadden de afgelopen interlandperiode verplichtingen bij hun nationale elftal. Zij speelden de interlands mee voor respectievelijk Suriname en Curaçao.

"Natuurlijk hebben we enig begrip, want ze komen uit een interlandperiode", legt Lukkien bij ESPN zijn keuze uit om het duo te passeren. "Maar het is ook niet zo dat dit de eerste keer is dat dit die jongens overkomt."

"Uiteindelijk hebben we een grens en die moet ik bewaken", aldus de onverbiddelijke Emmenaar. "Het zijn regels die we gezamenlijk hebben opgesteld en er is een grens die we gezamenlijk hebben bepaald."

"Of ze pissig zijn? Nee, dat viel best mee. Beiden waren begripvol, Bacuna zeker, dus dat snappen ze volgens mij", besluit Lukkien. Hidde Jurjus verdedigt door het passeren van Vaessen het Groningse doel.

Op de plek van Bacuna speelt Finn Stam tegen FC Utrecht. Voor Alex Mortensen is het ook een fantastische middag. De Zweed sukkelde bijzonder lang met blessures, maar zit na 2,5 jaar (!) weer in de wedstrijdselectie van de Trots van het Noorden.