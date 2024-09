Dick Advocaat wordt live op tv tot tranen geroerd door Hans Kraay junior

Dick Advocaat kon zondag tijdens een uitzending van Goedemorgen Eredivisie zijn emoties niet bedwingen. Op verzoek van Hans Kraay junior werd een muzieknummer ingezet, waarna de bondscoach van Curaçao het niet drooghield.

Gevraagd waarom dat nummer, You Needed Me van Anne Murray, zoveel met hem doet, doet Advocaat een anekdote over Willem van Hanegem en hemzelf uit de doeken.

"We waren in Amerika en we waren een tijd onderweg", rakelt hij een herinnering op. Daar krijg je ’s morgens een envelop voor het ontbijt en de lunch, en ’s avonds eet je gezamenlijk.”

“Willem en ik lopen in dat hotel en daar beneden staat een jukebox. We drukken dat ding aan. Willem zegt dat hij dat betaalde, maar volgens mij heb ik dat kwartje erin gegooid”, lacht Advocaat terugdenkend terug.

“Maar toen kwam dit nummer, dat is nu 38 jaar geleden geloof ik, maar het is nog steeds een geweldig nummer. Dus dat zijn nummers die mij pakken. Heel vreemd, maar heel mooi”, aldus de 77-jarige oefenmeester.

De herinnering aan die tijd maakt het dat Advocaat de waterlanders maar moeilijk kan stoppen bij het horen van die muziek. “Willem is ook een emotionele man. Stonden we daar met zijn tweeën in San Diego, niemand in die zaal. We hadden niks te doen en dan sta je daar. Toen kwam de heimwee wel een beetje naar boven”, legt hij uit.

Advocaat heeft dan nog een stukje advies voor de mannen aan tafel. “Jullie moeten ook maar eens gaan luisteren naar Journey”, wijst hij op de Amerikaanse rockband. “Met Don’t Stop Believin’. Zo.”, besluit de trainer.