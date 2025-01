Manchester United heeft donderdag met hangen en wurgen gewonnen van hekkensluiter Southampton: 3-1. De thuisclub stond lange tijd met 0-1 achter tegen de laagvlieger uit Zuid-Engeland, totdat Amad Diallo opstond in de slotfase. Dankzij de hattrick van de aanvallende middenvelder binnen twaalf minuten wint Manchester United eindelijk weer eens in de Premier League, waar het nu de twaalfde plaats inneemt.

Amorim had wederom een basisplaats in petto voor Matthijs de Ligt, die zondag nog uitblonk in de FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal. Noussair Mazraoui mocht het ditmaal als winger op links proberen. Joshua Zirkzee moest andermaal genoegen nemen met een plaats op de reservebank, al zou de Nederlandse aanvaller na rust zijn opwachting maken op Old Trafford.

Southampton toonde lef in de eerste helft en André Onana moest alle zeilen bijzetten om zijn doel schoon te houden. Onder meer Mateus Fernandes en Kamaldeen Sulemana namen het doel van de doelman van Manchester United onder vuur. Alejandro Garnacho toonde zich zeer bedrijvig bij de thuisclub, al zorgde dat niet voor de zo gewenste voorsprong voor the Red Devils.

De hekkensluiter brak de ban drie minuten voor rust en dat was niet eens onverdiend. Een hoekschop vanaf links verdween uiteindelijk via de ongelukkige Manuel Ugarte achter Onana in het doel: 0-1. Kopzorgen en ergernis bij Amorim, die Antony voor de tweede helft liet opdraven, als vervanger van Kobbie Mainoo. Zeven minuten na de hervatting nam Zirkzee de plaats in van de tegenvallende Rasmus Højlund in de punt van de aanval.

Southampton was op de counter met name via Sulemana gevaarlijk. De grootste kans werd echter aan de andere kant genoteerd. Garnacho gaf binnen de zestien voor richting de tweede paal, waar Antony klaar stond om binnen te tikken. De invaller probeerde het met een soort sliding en zag de bal in de handen van doelman Aaron Ramsdale verdwijnen. Dit alles tot afgrijzen van de fans van Manchester United, die toch al niet verwend werden.

De bevrijdende gelijkmaker viel alsnog in de 81ste minuut. Het was Diallo die de achterstand van Manchester United wegpoetste en het publiek aanspoorde om achter de ploeg te gaan staan. Wat volgde was een belegering van het doel van Southampton, dat in de slotfase louter bezig was met het verdedigen van de 1-1 stand en een punt.

Amorim wilde uiteraard per se winnen en bracht in de slotminuten Harry Maguire en Christian Eriksen binnen de lijnen. Vooral het inbrengen van Eriksen bleek een gouden greep te zijn. De Deen combineerde in de slotminuut met Diallo, die niet nadacht in het strafschopgebied en Ramsdale verschalkte met een knal in de rechterbenedenhoek. Opluchting en blijdschap op Old Trafford, daar een beschamend resultaat op het nippertje werd voorkomen. Diallo profiteerde in blessuretijd van gepruts in de Southampton-defensie en voltooide zijn hattrick: 3-1.