Deze dertien talenten hopen dit seizoen op een doorbraak onder Peter Bosz bij PSV

Landskampioen PSV begon op 1 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren wachten nog op de eerste oefenzege. Anderlecht was met 0-3 te sterk voor PSV, dat tegen Club Brugge bleef steken op een gelijkspel (1-1). Succescoach Peter Bosz doet deze voorbereiding een beroep op diverse jonge spelers, die komend seizoen hopen op een definitieve doorbraak in het Philips Stadion. Voetbalzone stelt ze aan u voor!

Door Wessel Antes

Michael Bresser (17)

Matteo Dams (20)

Emmanuel van de Blaak (19)

Fabian Merién (15)

Fredrik Oppegård (21)

Tygo Land (18)

Jaden de Guzmán (17)

Isaac Babadi (19)

Noah Fernandez (16)

Jevon Simons (18)

Jason van Duiven (19)

Jesper Uneken (19)

Jordy Bawuah (17)

De in de Verenigde Staten geboren Michael Bresser is een rechtsback die ook centraal achterin uit de voeten kan. De verwachting is dat hij komend seizoen vooral minuten gaat maken in PSV Onder 19, de Youth League en Jong PSV, maar toch wil Bosz de Nederlandse jeugdinternational deze week aan het werk zien in Duitsland. Bresser moet op termijn de eerste rechtsback van PSV worden.De Belgische Matteo Dams lijkt bezig aan zijn laatste kans bij PSV. Hoewel de linksbenige verdediger geen goed jaar kende in het beloftenelftal, besloten de Eindhovenaren de eenjarige optie in zijn contract alsnog te lichten. Volgens journalist Rik Elfrink van hetis Dams sterk aan de bal, maar moet hij als pure verdediger groeien en de foutjes uit zijn spel halen.Jeugdinternational Emmanuel van de Blaak geldt al jaren als een van de grootste defensieve talenten op PSV Campus De Herdgang. De tiener speelde al 54 wedstrijden namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, maar hoopt spoedig op meer minuten in de hoofdmacht. Van de Blaak debuteerde op 3 november 2022 tijdens het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt (1-2 winst). Dat was tot dusver ook zijn enige wedstrijd in PSV 1.Leeftijd is maar een getal. Dat is wat Bosz zal hebben gedacht bij het oproepen van Fabian Merién (26 september 2008) voor het trainingskamp van PSV. Ondanks zijn leeftijd laat de vijftienjarige verdediger een uitstekende indruk achter in Marienfeld. In het afgelopen seizoen speelde Merién zijn wedstrijden nog in PSV Onder 17, maar inmiddels vindt hij zichzelf terug op het veld met gearriveerde namen als Olivier Boscagli, Luuk de Jong en Noa Lang.Vleugelverdediger Fredrik Oppegård is terug van zijn uitleenbeurt aan Heracles. De linkspoot was het afgelopen half jaar een vaste waarde bij de club uit Almelo, waar hij Jetro Willems uit de basis wist te spelen. Oppegård ligt bij PSV nog tot medio 2025 vast, waardoor de Brabanders snel een beslissing zullen nemen over zijn toekomst in het Philips Stadion.Tygo Land staat bekend als een van de grootste talenten van PSV. De achttienjarige middenvelder maakte vorig seizoen van dichtbij mee hoe de Eindhovenaren beslag legden op de Nederlandse landstitel. Land zelf speelde in totaal negentien minuten mee in de Eredivisie, verdeeld over drie optredens. Tijdens de 6-0 thuiszege op Vitesse wist hij direct een assist af te leveren. Komend seizoen hoopt de bij sc Heerenveen opgeleide Land op meer minuten onder Bosz.Middenvelder Jaden de Guzmán is niet de enige voetbalzoon in dit lijstje. Toch zit er een extra bijzonder haakje achter zijn naam. Mocht Jaden dit seizoen in actie komen tegen Sparta Rotterdam, dan is de kans groot dat hij duels gaat uitvechten met vader Jonathan (36). PSV nam De Guzmán twee jaar geleden over uit de jeugdopleiding van Feyenoord en sindsdien ontwikkelt hij zich snel. Afgelopen seizoen debuteerde de rechtspoot namens Jong PSV in het betaald voetbal.De supporters van PSV zullen opgelucht zijn dat Isaac Babadi nog altijd het shirt van de landskampioen draagt. Het Nijmeegse toptalent werd vorig seizoen hevig gelinkt aan een pikante transfervrije overstap naar Feyenoord, maar koos er uiteindelijk voor om zijn contract in Eindhoven te verlengen. Nu is Babadi toe aan de volgende stap: écht doorbreken in PSV 1. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht wist de middenvelder 2 keer te scoren in 22 officiële wedstrijden.Noah Fernandez is de volgende Belg die furore wil gaan maken bij PSV. De zestienjarige linkspoot, aanvallende middenvelder van beroep, verlengde onlangs zijn contract in Eindhoven. Volgens Elfrink was PSV er veel aan gelegen om hem binnenboord te houden, daar Fernandez wordt gezien als een groot talent. Een profdebuut in de Keuken Kampioen Divisie lijkt de ideale vervolgstap.De statistieken van Jevon Simons namens Jong PSV zijn indrukwekkend. Tijdens zijn debuutseizoen in het beloftenelftal was de rechtsbuiten goed voor 11 doelpunten en 6 assists in 28 competitiewedstrijden. Het contract van Simons bij PSV loopt in juni 2025 af, waardoor de Eindhovenaren met een goed plan moeten komen om hem te behouden. Zelf wil de aanvaller zich dolgraag bewijzen in de Eredivisie.In het afgelopen half jaar speelde Jason van Duiven op huurbasis voor Almere City. Waar de jeugdinternational in Jong PSV een uitstekend moyenne heeft (21 doelpunten en 4 assists in 48 wedstrijden), wist hij bij de promovendus niet te overtuigen. In 326 minuten (veertien wedstrijden) namens Almere bleef Van Duiven droog staan qua doelpunten en assists. De spits wacht nog op zijn debuut namens PSV, al ligt een nieuwe uitleenbeurt wellicht meer voor de hand.Spits Jesper Uneken heeft momenteel het beste doelpuntengemiddelde in de clubhistorie van PSV. De Bosschenaar had tijdens zijn debuut tegen AZ (5-1 winst) afgelopen seizoen slechts twee minuten nodig om op het scorebord te komen. Men moet niet verwachten dat Uneken dat moyenne gaat doorzetten, maar de rechtspoot liet zeker zien een neusje voor de goal te hebben!Middenvelder annex buitenspeler Jordy Bawuah is de derde Belg in dit lijstje, dat hij tevens afsluit. PSV nam de linkspoot in de zomer van 2018 over van KRC Genk. Bawuah maakte vorig jaar zijn debuut namens Jong PSV en de verwachting is dat hij na het trainingskamp van de hoofdmacht aansluit bij het beloftenelftal. Bawuah speelde nog geen jeugdinterlands namens België en zou op den duur in aanmerking kunnen komen voor het Nederlands elftal.

