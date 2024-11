Deze spelers staan bij Oranje op scherp met het oog op kwartfinale Nations League

Tijjani Reijnders, Jurriën Timber en Mats Wieffer staan op scherp in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina in de Nations League van dinsdag. Bij een volgende gele kaart, of directe rode kaart, missen deze spelers van Oranje de heenwedstrijd in de kwartfinale van het prestigieuze toernooi. De volgende ronde in de Nations League staat voor maart gepland.

Reijnders en Wieffer ontvingen vorige maand een gele kaart, toen het Nederlands elftal met 1-0 verloor op bezoek bij Duitsland. Timber zag zaterdag geel worden getrokken tijdens de thuiswedstrijd met Hongarije in de Johan Cruijff ArenA (4-0 winst).

Een volgende gele kaart levert het trio een automatische schorsing van één wedstrijd op, de eerste kwartfinale in de Nations League in maart. Italië, Frankrijk, Spanje of Portugal is de tegenstander van het Nederlands elftal bij de laatste acht.

Xavi Simons is hetzelfde lot beschoren als Reijnders, Timber en Wieffer. De aanvallende middenvelder ontbreekt deze interlandperiode echter bij Oranje vanwege een enkelblessure. Simons liep de kwetsuur op in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool en is enkele weken uit de roulatie.

Simons zou alsnog tegen een schorsing aan kunnen lopen, mocht de middenvelder annex aanvaller, mits bondscoach Ronald Koeman hem oproept, in maart tegen een gele kaart aanlopen.

Elke even boeking heeft een automatische schorsing van één wedstrijd als gevolg, zo schrijven de reglementen van de Nations League voor. Gele kaarten die niet tot een schorsing hebben geleid, komen na de kwartfinale te vervallen.

Timber en Reijnders hadden zaterdag een basisplaats bij Oranje tegen Hongarije. Wieffer werd door Koeman als invaller gebruikt in de tweede helft.