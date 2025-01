Devyne Rensch kan tranen niet bedwingen op eerste dag als AS Roma-speler

Devyne Rensch was zichtbaar ontroerd tijdens zijn presentatiedag bij AS Roma. Donderdag ruilde de 22-jarige vleugelverdediger Ajax na 156 wedstrijden in voor een avontuur in de Italiaanse hoofdstad.

Op de sociale kanalen van zijn zaakwaarnemer, Mohammed Salem, deelt de spelersmakelaar een foto van een zichtbaar geëmotioneerde Rensch. Het jeugdproduct tekende tot medio 2029 in Rome.

Hij wordt de achtste Nederlander die uit zal komen voor I Giallorossi en zal het rugnummer twee gaan dragen tijdens zijn dienstverband in Rome. Salem begeleidt de foto met tekst.

"Devyne, allereerst wil ik zeggen hoe trots ik ben op de persoon die jij bent", schrijft de spelersagent op zijn persoonlijke Instagram-kanaal. "Je bent een geweldige vader, zoon, broer en vriend voor ons allemaal."

"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik jou in mijn leven heb", vervolgt de zaakwaarnemer. "Het maakt niet uit waar in de wereld jij bent, ik zal er altijd met je zijn. Altijd. Je verdient dit allemaal, en nog meer. Laat het zien in Rome."

Op dezelfde dag dat Rensch gepresenteerd werd door AS Roma werd ook de komst van doelman Pierluigi Gollini wereldkundig gemaakt. De Romeinen, die negende staan in de Serie A en donderdag in de Europa League met 1-0 verloren van AZ, hopen met de kwaliteitsimpuls het seizoen goed af te sluiten.

Manager Claudio Ranieri, 73 jaar oud, moet die taak in goede banen zien te leiden. De Italiaanse coach, die met Leicester City ooit de Premier League won, zal na dit seizoen opgevolgd worden. Ajax-trainer Francesco Farioli wordt naar verluidt begeerd door de Romeinen.