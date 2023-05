Dessers drukt hardnekkig gerucht rondom Feyenoord-transfer de kop in

Vrijdag, 19 mei 2023 om 10:45 • Wessel Antes

Dat Cyriel Dessers afgelopen zomer niet tekende voor een langer verblijf bij Feyenoord had niets te maken met een salariskwestie. Dat zegt de 28-jarige spits vrijdagochtend in het Algemeen Dagblad. Na een enerverend seizoen op huurbasis in De Kuip verliet Dessers KRC Genk voor het Italiaanse US Cremonese. De geruchten gingen dat de rechtspoot inzette op een exorbitant salaris, maar daar is volgens Dessers niets van waar. “Dat was niet zo en dat was niet fijn om te horen”, aldus de viervoudig Nigeriaans international.

Conference League-held Dessers was zeer geliefd bij de supporters van Feyenoord, die zelfs geld verzamelden om hem langer in De Kuip te houden. De spits legt uit waarom een langer verblijf er niet van is gekomen. “Dat ik nu ook kampioen had kunnen worden in Rotterdam, is voor mij geen issue. Zo is het niet gegaan. Er stond een afkoopsom in mijn contract bij Genk. Het is nooit een kwestie geweest van: even dat bedrag neerleggen en ik was eigendom van Feyenoord. Zo was het gewoon niet. Dat de club later in de zomer door eventuele transfers waarschijnlijk meer budget zou hebben, dat klopt wel.”

Dessers las vervolgens vreemde verhalen op het internet. “Op een gegeven moment werd hier en daar wel de indruk gewekt dat de hele overgang slechts draaide om het salaris dat ik zou willen verdienen. Dat ik te hoog in de boom zou zitten. Dat was niet zo en dat was niet fijn om te horen. We hebben geprobeerd naar oplossingen te zoeken, maar het is niet gelukt. Ik tekende een contract in Italië en Feyenoord is ook verder gegaan. En op indrukwekkende wijze.” Dessers volgt zijn oude club nog altijd op de voet en geniet vanuit Italië van alle positieve ontwikkelingen.

“Toen ze gehuldigd werden op de Coolsingel, dacht ik niet: stel dat ik daar had gestaan”, zo zegt Dessers. “Ik denk wel: wat geweldig. Voor de trainer, de spelers, de supporters en de club. Feyenoord is landskampioen en gaat de Champions League in. Dat maakt me blij. Het gaf me bijna een ongemakkelijk gevoel dat de fans me zo graag wilden houden. Het was te veel eer. Er sprak zo veel liefde uit.” Waar Dessers met Cremonese vecht tegen degradatie in de Serie A, is in Rotterdam-Zuid inmiddels een nieuwe held opgestaan: Santiago Giménez.

Dessers geniet van zijn Mexicaanse opvolger. “Echt een heel goede spits en hij is nog jong. Hij kan met Feyenoord de Champions League in en de titel verdedigen in Nederland. Er liggen nog genoeg uitdagingen voor hem, al bepaal ik natuurlijk niet wat die jongen en Feyenoord moeten doen. Ik ging weg, maar ik ben 28 jaar. Als je jong bent, mag je nog geduldig zijn. Bij Feyenoord spelen is iets geweldigs, ik kan het weten. En ze verdienden de titel. Feyenoord was echt de sterkste dit seizoen. Dat zeg ik als voetballiefhebber en als supporter. Niet meer als spits van de club, maar zo lopen dingen. Daar kun je niet in blijven hangen. Beter een jaar onder contract gestaan bij Feyenoord dan helemaal niet.''