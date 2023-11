Deschamps vindt 14-0 overwinning geen vernedering: ‘Dít is respect tonen’

Zondag, 19 november 2023 om 11:44 • Lars Capiau • Laatste update: 12:40

Didier Deschamps vindt niet dat zijn ploeg zich respectloos heeft opgesteld tegenover Gibraltar. De Franse bondscoach zag zijn team het tienkoppige Gibraltar met 14-0 verpletteren en zodoende de grootste overwinning in de EK-kwalificatiecyclus ooit neerzetten.

Maar dat getuigt juíst van respect, beweert Deschamps. "Dit is respect tonen voor je tegenstander. Als je een doelpunt kan maken, moet je dat ook doen. Veertien is niet slecht", werd de bondscoach geciteerd door de Franse pers.

"Vanavond was een perfecte avond, behalve de blessure van Warren (Zaïre-Emery, red.). Het was voor hen al lastig met elf man, maar met tien al helemaal. Maar dat neemt niks weg van onze prestatie. We hadden nog efficiënter kunnen zijn", tekent Deschamps toch nog voor een kritische noot.

Dinsdagavond neemt Frankrijk het op tegen Griekenland, waar het de perfecte score in de groep neer kan zetten. "We gaan er niet heen voor de lol", waarschuwt Deschamps de Grieken dan ook alvast.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé blonk met een hattrick maar weer eens uit namens de Fransen. Deschamps reageerde op een vraag vanuit de Franse pers met een knipoog naar Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique.

De Spanjaard zei na afloop van het duel met Stade Reims, dat door een hattrick van Mbappé met 3-0 gewonnen werd, dat hij niet tevreden was met de Franse superster. "Ik ben niet echt blij met Kylian", zei Enrique. "Ik heb niks aan te merken op de goals, maar hij moet het team op meerdere manieren helpen.

Deschamps verwees in zijn persconferentie naar het moment. Op de vraag wat hij vond van het optreden van Mbappé en tevens zijn 300ste carrièregoal, reageerde de bondscoach grappend. "Ik verwacht veel meer van hem."

Vervolgens ging de keuzeheer serieuzer in op de vraag. "In zijn rol als aanvoerder doet hij het perfect. Hij is een buitengewoon goede speler in alles, ook buiten het veld."