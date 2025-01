Johan Derksen vernietigend bij terugkeer op tv: 'Het is een dooie lul'

Johan Derksen heeft weinig op met Brian Priske. De analist van Vandaag Inside doet maandag bij zijn terugkeer op televisie dodelijke uitspraken over de geplaagde trainer van Feyenoord. "Het is een beetje een dooie lul", aldus Derksen.

Feyenoord kwam zaterdag niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel bij Willem II. Priske deed op de persconferentie na afloop de zeer opmerkelijke uitspraak dat 'het heilige vuur' bij zijn ploeg weg is.

"Het is gevaarlijk dat die man zich in het Nederlands laat interviewen", vindt Derksen. "Hij heeft daar de woordenschat nog niet voor." Valentijn Driessen is er echter van overtuigd dat Priske wel degelijk begreep wat hij zei. "Priske werd erover doorgevraagd en noemde daarna ook termen die passen bij het begrip 'heilig vuur'", aldus Driessen. "Hij noemde dingen als 'passie' en 'je been er op het laatst inzetten'."

René van der Gijp vindt Priske en Feyenoord een mismatch. "Deze man speelt al jarenlang met al zijn elftallen 3-4-3. Dat is zijn systeem. Daar is hij heilig van overtuigd. Dan had je toch als Feyenoord beter van tevoren kunnen zeggen: 'Dat willen wij liever niet spelen'? Dat heb je nu ook met de trainer van Manchester United (Rúben Amorim, red.). Die wil 3-4-3 spelen, maar heeft daar de spelers niet voor."

"Als Priske zijn 3-4-3-systeem wil spelen dan moet hij dus achterin spelen met Trauner, Hancko en Beelen. Dat kan niet. Die drie achterin, dat is geen gezicht", stelt Van der Gijp.

Derksen ziet het somber in voor Feyenoord met Priske. "Het lijkt mij eerlijk gezegd geen inspirerende man. Voetballers gaan voor dat soort mensen niet iets extra's doen. Het is een beetje een dooie lul, hij inspireert niet."

Van der Gijp vraagt zich af hoe Feyenoord bij 'zo'n man' uit kan komen. "Data", weet Driessen. "Ze hebben allerlei data nagekeken en daar kwam Priske heel goed uit." Derksen: "Feyenoord heeft ook zo'n baasje (Dennis te Kloese, red.) die denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Die heeft in Amerika gewerkt. Dan zijn ze besmet met die data-hysterie."