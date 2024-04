Derksen noemt zes personen van wie Ajax onmiddellijk afscheid moet nemen

Johan Derksen zou de voltallige Raad van Commissarissen de laan uitsturen bij Ajax. Het orakel van Vandaag Inside denkt dat de Amsterdammers grondig schoon schip moeten maken om uit de grootste crisis uit de clubhistorie te kunnen komen.

Maandag kwam het KPMG-rapport naar buiten dat Ajax aanvroeg naar aanleiding van de commotie over de transferzomer die Sven Mislintat leidde. "Het leukste wat ik vandaag heb gelezen is dat die Mislintat (ethisch, red.) geen verkeerde dingen gedaan heeft", zei Derksen maandag.

Daaruit kon Derksen een dag na de historische uitslag bij Feyenoord - Ajax (6-0) slechts één conclusie trekken. "Dan kunnen we alleen maar constateren dat hij er geen kut verstand van heeft! Hij heeft gewoon de verkeerde spelers gekocht."

Derksen ziet slechts één oplossing voor Ajax. "Ik denk dat je tot de conclusie moet komen dat die hele RvC een geweldige schop onder hun hol gegeven moet worden." Momenteel nemen Michael van Praag (voorzitter), Leo van Wijk, Danny Blind, Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick zitting in die RvC.

"Zij hebben toegestaan dat Maurits Hendriks kwam, toegestaan dat Mislintat kwam... vervolgens alle verkeerde beslissingen genomen en alle verkeerde spelers gekocht."

Ook bij het maken van de keuze voor een hoofdtrainer ging Ajax volgens Derksen flink de mist in. "Ze hebben de fout gemaakt om Peter Bosz, de enige met kwaliteiten, niet te nemen." De huidige PSV-trainer liet een jaar geleden blijken open te staan voor Ajax, maar de Amsterdammers hapten niet toe.

Kritiek op KPMG-rapport

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemde het KPMG-rapport over Mislintat al 'broddelwerk' en ook Derksen is zeer kritisch. "Het is ook weer een rapport gemaakt door advocatenkantoor KPMG..." Valentijn Driessen vult aan. "In opdracht van Ajax..."

"Als jij een rapport laat maken dat niemand mag lezen, alleen de commissarissen Leo van Wijk en Michael van Praag - en Ajax is degene die betaalt - dan krijg je het rapport dat je wil."

"Het is verschrikkelijk, al die rapporten", vindt Derksen. "Die bureau's verdienen er heel veel geld aan, maar ze hebben helemaal geen bevoegdheid om mensen onder ede te ondervragen. Je kunt ze alles wijsmaken, en dat wordt trouw opgeschreven, want dan hebben ze een rapport."

