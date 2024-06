Derksen fileert Koeman: ‘Zou bijna denken dat hij iets van de bondscoach weet’

Johan Derksen kan er met zijn hoofd niet bij dat Ronald Koeman tijdens de nederlaag van Oranje tegen Oostenrijk (2-3) Georginio Wijnaldum binnen de lijnen bracht. De aanvallende middenvelder viel halverwege de tweede helft bij een 1-2 achterstand in, maar werd nauwelijks in het spel betrokken.

Wijnaldum viel tijdens alle groepsduels na rust in. Dat hij met zijn inbreng niet van toegevoegde waarde is geweest, lijkt een understatement. In 70 minuten speeltijd (exclusief extra tijd) kwam hij niet verder dan 20 balcontacten.

Derksen begrijpt niet waarom Koeman de 33-jarige Oranje-international dit EK kansen als invaller blijft geven. "Ik heb Wijnaldum nog geen wedstrijd wat zien doen", zegt hij in Vandaag Inside Oranje. "Die weet wat van Koeman, misschien, maar ik begrijp niet waarom die jongen erbij is. Dat vind ik bijna niet te verkopen tegenover andere bankzitters.”

René van der Gijp zet eveneens zijn vraagtekens bij de keuze van de bondscoach. "Als je nou uitgaat van de kracht van het middenveld van Oostenrijk, dan kan je beter Gravenberch inbrengen. Die kan die kracht aan, die kan die power aan." Derksen haakt hierna in: “Gravenberch heeft ook het loopvermogen."

Dick Advocaat, die in het verleden ook bondscoach van Oranje was, begreep in de openingsfase totaal niet hoe het middenveld van het Nederlands elftal stond. "Uiteindelijk speelde Oostenrijk gewoon simpel 4-3-3, maar dan met de buitenspelers ver naar binnen en de backs eroverheen.”

“Dan weet je dat je het moeilijk krijgt, maar op het middenveld was het drie tegen drie. Dan moet je er tegenaan gaan staan, anders word je eruit gelopen. En dat gebeurde continu via de linkerkant, dat was een groot probleem en heeft ook met het type middenvelders te maken", aldus Advocaat.

