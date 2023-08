Derksen deed rondvraag in Breda en onthult wat Steijn zou hebben misdaan

Woensdag, 16 augustus 2023 om 00:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:17

Johan Derksen weet na rondvraag in Breda wat Maurice Steijn in de ogen van Pierre van Hooijdonk heeft misdaan. De analist van Vandaag Inside stelt in de talkshow dat er in de tijd van Steijn bij NAC Breda 'te veel Hagenezen' naar de club kwamen. "Vind je niet dat Pierre het slachtoffer is geworden van zijn eigen nare karakter?", vraagt Derksen retorisch.

Van Hooijdonk insinueerde zondag in Studio Voetbal dat Steijn 'betrokken was bij duistere deals met bevriende makelaars' en daaraan verdiend zou hebben. Derksen deed rondvraag. "Ik heb er even achteraan gebeld, wat er nou daadwerkelijk van waar is, al die geruchten. Het komt vandaan bij de groepering 'oud-NAC'. Bij NAC heb je een groep oud-spelers en die zijn het nooit eens met de trainer, nooit eens met de technisch directeur, en die hebben natuurlijk een beetje de kant gekozen van Pierre."

"Die kwamen tot de conclusie dat er te veel Hagenezen onder die trainer in Breda speelden. Die blonde jongen, Lex Immers, speelde daar toen, waarschijnlijk op de plek van Sydney van Hooijdonk (Pierres zoon, red.). Dat was natuurlijk pijnlijk. En daar gaat het om." Steijn werkte in het seizoen 2020/21 bij NAC. Opvallend genoeg kwamen er drie transfervrije spelers over van ADO Den Haag, waar Steijn daarvoor jarenlang had gewerkt. Naast Immers gaat het om Dion Malone en Thom Haye.

Derksen gelooft niet dat Van Hooijdonk met bewijs zal komen voor zijn beweringen. Steijn eist uiterlijk vrijdag een openbare rectificatie op de website van de NOS. "Van Hooijdonk kan geen kant op", zegt Derksen. "Hij kan zich er niet onderuit wurmen, want hij is gewoon schuldig. Hij had veel beter kunnen doen wat Steijn heeft gezegd: 'Van Hooijdonk is een lul.' Zo'n woord had Van Hooijdonk ook kunnen gebruiken, maar je moet niet zeggen dat hij een oplichter is."

René van der Gijp denkt ook dat de bewijsvoering heel lastig wordt. "Ik ken wel honderd trainers die voorbijkwamen van wie mensen tegen mij zeiden: 'Die pikt ook wat mee bij transfers.' Maar niemand kan het bewijzen, geen hond." Derksen hoopt dat Van Hooijdonk niet ontslagen wordt. "Ik hoop één ding: dat ze hem niet wegsturen. En die zekerheid heb je niet, want de NOS heeft Tom Egbers om niets weggestuurd. Kijk, aan die talkshowtafel verwachten ze dat je een pittige mening hebt. Dan moet je ook een keer in de fout kunnen gaan. Ik hoop ook dat NAC hem niet uit de Raad van Commissarissen schopt."