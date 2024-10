Denzel Dumfries vindt het onterecht dat Virgil van Dijk vrijdagavond van het veld werd gestuurd. De aanvoerder kreeg in drie minuten tijd twee gele kaarten en moest het veld noodgedwongen verlaten. Zodoende mist de centrumverdediger het treffen met Duitsland komende maandag.

Van Dijk kreeg met nog een kwartier spelen te gaan zijn eerste prent van de wedstrijd. Na een harde overtreding op Donyell Malen kwam de 33-jarige mandekker - als aanvoerder - verhaal halen bij scheidsrechter Lukas Fahndrich. Het leverde hem de gele kaart op.

Minuten later ontving Van Dijk ook zijn tweede gele prent, ditmaal vanwege een overtreding op Kevin Csoboth aan de linkerzijlijn. Het tienkoppige Oranje vocht zich echter alsnog knap na een puntje. Dumfries kopte in de slotfase al vallend de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1.

"Ik denk dat als je naar het verloop van de wedstrijd kijkt, dat je een punt moet koesteren", kan de rechtsback zich berusten in de einduitslag. Hij zag de ploeg een heel matig eerste bedrijf op de mat leggen in Boedapest.

"De eerste helft begonnen we wat flets en was er te weinig energie, te weinig duelkracht. Ze (de Hongaren, red.) hielden de lijnen kort op elkaar. In de tweede helft herstellen we ons goed, was er veel meer beweging en diepte achter de laatste lijn."

Dat Oranje zich met tien man alsnog naar een resultaat knokte, verbaasde Dumfries weinig. "Veerkracht", zo typeert hij de klasse van het team in één woord. "Complimenten naar de ploeg hoe wij ons staande houden en vechten voor het punt. Dat is de manier waarop je uiteindelijk succesvol wordt."

"In mijn optiek was het geen tweede gele kaart voor Virgil", vindt Dumfries. "In mijn optiek raakt hij de bal, maar goed: dat is een beslissing van de scheidsrechter." De rechtsback was met zijn doelpunt wéér belangrijk voor Oranje.

"Goede voorzet van Cody (Gakpo, red.) en ik kop hem denk ik goed in. Ik ben blij dat ik een doelpuntje maak, maar je gaat hier voor de drie punten naartoe. Maar uiteindelijk denk ik dat een gelijkspel terecht is", besluit de Inter-verdediger.