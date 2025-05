'Denzel Dumfries is slechts één omhaal verwijderd van een Ballon d'Or-nominatie'

Denzel Dumfries is een kandidaat voor de Ballon d’Or, zo beweert Voetbal International-analist Süleyman Öztürk in een column op de website.



“Laten we het over een fenomeen hebben”, begint Dumfries zijn lofzang. “Hij is de sloopkogel die internationale topploegen tot puin reduceert, de storm die zichzelf heeft opgewerkt uit een zee van twijfel.”



Öztürk is het niet eens met de analyse dat Dumfries een soort ‘tweede Dirk Kuijt’ is. “Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Door Dumfries weg te zetten als niet-getalenteerd blijft hetzelfde achterhaalde talentideaal bestaan: zeg maar de dribbelaars en passers aan de ene kant, de harde werkers aan de andere. Alsof talent alleen in je voeten kan zitten en niet in je hoofd”, gaat hij verder.



“Het echte talent van Dumfries ligt dieper. Bij Inter worstelde in zijn eerste half jaar met Inzaghi’s tactische abc. Toen de puzzel eenmaal viel, werd hij een kracht. Zijn doorzettingsvermogen is geen gebrek aan talent, het is zijn talent”, vervolgt de analist in zijn column.



“Het is het vermogen om tegen muren aan te knallen, niet één keer, maar tot ze breken. Het is een superkracht in een sport waar te veel naar flair wordt gekeken, maar die stiekem draait op karakter.”



Volgens Öztürk is het niet ondenkbaar dat Dumfries er met de gouden bal vandoor gaat. “Hij is voor dit Inter net zo cruciaal als Lamine Yamal dat is voor Barça. Er komt een finale aan en in principe is Dumfries een omhaal verwijderd van een plek op het podium. Denzel Dumfries kandidaat voor de Ballon d’Or, waarom niet?”