Denzel Dumfries behoedt Inter in slotfase voor pijnlijke nederlaag

Inter is tegen zijn tweede puntenverlies van dit seizoen aangelopen. Op bezoek bij Monza werd het in een teleurstellende wedstrijd 1-1. Dany Mota dacht de gevierde man te worden, maar Denzel Dumfries redde een punt voor Inter. Daardoor mag Napoli, dat eerder op de dag overtuigend met 0-4 won van Cagliari, zich koploper van Italië noemen.

Bij Inter stond er één Nederlander in de basis. Stefan de Vrij was onderdeel van de driemansverdediging. Dumfries moest genoegen nemen met een reserverol. Hij zou na een uur spelen het veld inkomen. Het spitsenduo bij Inter werd gevormd door Marcus Thuram en Lautaro Martínez.

Inter was vanaf het begin de betere ploeg en voetbalde ook wat kansen bij elkaar, maar Martínez en Federico Dimarco hadden het vizier duidelijk niet op scherp staan en verzuimden doelman Stefano Turati aan het werk te zetten.

In de tweede helft was het spel van beide kanten niet veel sprankelender. Thuram kreeg een grote kans, maar verknalde die door een voorzet van de zijkant naast te tikken. Dumfries drukte meteen zijn stempel door vijf minuten na zijn entree een gele kaart te pakken.

Ondertussen probeerde invaller Mehdi Taremi het met een volley, maar ook zijn inzet miste richting. Trainer Simone Inzaghi wisselde vijf keer in de tweede helft, maar zag zijn ploeg tien minuten voor tijd op achterstand komen.

Armando Izzo bracht de bal opportunistisch het strafschopgebied in. Mota timede zijn sprong perfect en kon zo de bal op schitterende wijze richting de verre kruising sturen: 1-0. Dumfries stelde echter ternauwernood orde op zaken door drie minuten voor het einde een harde voorzet bij de tweede paal binnen te lopen: 1-1.

Door het gelijkspel gaat Inter met een matig gevoel een zware week in. Komende woensdag gaat het op bezoek bij Manchester City in de Champions League, waarna het het volgend weekend opneemt in de stadsderby tegen AC Milan.