Een ontslag van Brian Priske bij Feyenoord is niet een beslissing die Dennis te Kloese er goed uit laat zien. De algemeen directeur van Feyenoord haalde de Deense trainer op eigen titel naar De Kuip, maar lijkt al snel weer te breken met de opvolger van Arne Slot.

Slot, de succesvolste Feyenoord-trainer in recente geschiedenis, verkaste naar Liverpool en dus moest iemand het stokje overnemen van de 46-jarige oud-voetballer. De keuze viel op Priske.

Priske was met Sparta Praag net twee keer op rij kampioen van Tsjechië geworden en moest Slot doen vergeten. In De Kuip is men de Liverpool-coach echter nog niet vergeten, vooral ingegeven door een teleurstellende vierde plek in de Eredivisie.

Nu lijkt een ontslag van Priske onafwendbaar. Marino Pusic, ooit de succesvolle assistent-trainer van Slot en nu eindverantwoordelijke bji Shakhtar Donetsk, moet de opvolger worden van de Deen.

Een 'begrijpelijke' keus, denkt Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, dat wel meteen waarschuwt dat een assistentenrol fundamenteel anders dan de functie van hoofdcoach. "Slot ging daar bijvoorbeeld goed mee om bij AZ, maar Alfred Schreuder zakte bij Ajax door het ijs toen hij als voormalig assistent werd teruggehaald als eerste man."

"Wie zijn hoofd met Pusic als nieuwe hoofdtrainer in de strop steekt, is Te Kloese", vervolgt de ochtendkrant. Hij was vorige zomer de grote pleitbezorger voor Priske bij Feyenoord. Jarenlang had hij de Deen gevolgd en diens data imponeerden Te Kloese."

"Echter, vanaf het allereerste moment is het een mismatch geweest tussen Feyenoord en de Deen, waarbij het vreemd was dat Priske van Te Kloese de succesrijke filosofie van Slot zomaar over de schutting mocht kieperen. Te Kloese had zijn huiswerk onvoldoende gemaakt."

"Hij kan zich geen tweede misser op trainersgebied veroorloven", waarschuwt Driessen. "Pusic moet raak zijn. Valt het trainersmuntje met Pusic opnieuw verkeerd, dan is de rol van Te Kloese bij Feyenoord uitgespeeld en is hij de volgende die het veld moet ruimen in De Kuip."