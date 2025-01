Dennis te Kloese sluit winters vertrek van 'belangrijke schakel' bij Feyenoord niet uit

Dennis te Kloese sluit niet uit dat Luka Ivanusec deze winter vertrekt bij Feyenoord. Dat zegt de algemeen directeur voor de camera’s van ESPN. Opvallend genoeg noemt Te Kloese de Kroaat een ‘belangrijke schakel’ in de selectie van trainer Brian Priske.

Ivanusec kwam vorig jaar zomer na lange en zware onderhandelingen voor bijna 8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. De 22-voudig international kwam in zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid tot 34 optredens, waarin hij goed was voor drie goals en zeven assists.

Ivanusec stond onder Arne Slot zestien keer in de basis, maar onder Priske krijgt Igor Paixão steevast de voorkeur. De 26-jarige Kroaat stond dit seizoen pas vier keer aan de aftrap. Acht keer mocht hij invallen.

Verslaggever Sinclair Bischop vraagt Te Kloese specifiek naar de huidige status omtrent Ivanusec. “Ik weet dat er meerdere clubs naar Luka gekeken hebben.”

Te Kloese sluit niet uit dat Ivanusec vertrekt, maar wil niet op de zaken vooruit lopen.

“Hij heeft afgelopen dinsdag een hele goede wedstrijd gespeeld en is een belangrijke schakel in onze selectie.”

“Door de fantastische ontwikkeling van Paixão is het niet altijd even makkelijk voor hem, maar Luka is een Kroatisch international en een fantastische speler”, besluit Te Kloese. Ivanusec ligt nog tot medio 2028 vast bij Feyenoord.

Afgelopen dinsdag speelde Ivanusec nog een half uur mee tegen Fortuna Düsseldorf (0-1 winst). De Kroaat liet een gretige indruk achter tijdens zijn invalbeurt. Ivanusec bezorgde Feyenoord vanaf de strafschopstip een late oefenzege.