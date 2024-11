Dennis te Kloese is kritisch op Ronald Koeman na één keuze bij Nederlands elftal

Dennis te Kloese baalt er van dat Quinten Timber afgelopen interlandperiode door Ronald Koeman werd geselecteerd voor het Nederlands elftal. De aanvoerder van Feyenoord kwakkelt sinds het uitduel met Almere City (1-4) met een blessure, maar meldde zich toch in Zeist.

Timber kwam afgelopeen interlandperiode geen minuut in actie en bleef zowel tegen Hongarije (4-0 winst) als tegen Bosnië en Herzegovina (1-1) negentig minuten lang op de bank zitten.

Bondscoach Ronald Koeman had afgelopen dinsdagavond dus ook geen plekje voor Timber, die toezag hoe het middenveld gevormd werd door Mats Wieffer, Teun Koopmeiners en nummer tien Joshua Zirkzee.

Na de zege op Hongarije verzekerde Oranje zich van kwalificatie voor de kwartfinales van de Nations League, waar Spanje overigens als tegenstander uit de koker rolde. Hoewel Frenkie de Jong en Virgil van Dijk voor de wedstrijd met Bosnië en Herzegovina huiswaarts keerden, reisde Timber wel mee naar Zenica.

Tot ongenoegen van Te Kloese. "Tussen de medische afdelingen van de bond (KNVB, red.) en club is er natuurlijk contact", begint de Feyenoord-directeur bij Goedemorgen Eredivisie. "Je kan van Quinten niet vragen dat hij zich afmeldt bij Oranje."

"Een speler kan je nooit in die positie brengen", vindt Te Kloese. "Hij moet en wil naar het Nederlands elftal, zit in een proces om zich daar te vestigen. En dat gaat hem ook lukken, want hij is fantastisch, de toekomst van het Nederlands elftal."

"Aan de andere kant verbaast het ons dat twee spelers wel de kans krijgen om weg te gaan", wijst hij naar De Jong en Van Dijk. "Dan speel je, met alle respect, tegen Bosnië, gaat hem niet gebruiken: laat hem dan bij ons revalideren", kraakt Te Kloese de bondscoach en de medische afdeling van Oranje.

"We hebben best een aardige wedstrijd op de rol staan in Manchester", doelt de directeur - die toegaf wel overwogen te hebben om Koeman te bellen - op het treffen van Feyenoord met Manchester City aankomende dinsdag. "Dan denk ik achteraf dat we hadden kunnen zeggen dat hij niet fit was, maar ik dacht: dat zien ze wel bij Oranje. En als je hem niet gebruikt, waarom stuur je hem dan niet terug?", besluit Te Kloese vragend.