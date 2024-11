Dennis te Kloese geraakt door kritiek: 'Het was wel heel direct op de man'

Dennis te Kloese vindt dat de kritiek die hij de afgelopen maanden heeft gekregen soms ‘wel heel direct op de man gespeeld was’. Dat vertelt de algemeen en technisch directeur van Feyenoord zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Feyenoord kende een enigszins teleurstellende seizoenstart. Lang niet iedereen raakte overtuigd van trainer Brian Priske, de opvolger van Arne Slot, en ook een aantal aankopen van Te Kloese had het lastig.

Dat kwam de algemeen en technisch directeur op flink wat kritiek te staan, terwijl hij de afgelopen jaren juist nog veel complimenten kreeg voor zijn werk. In Goedemorgen Eredivisie gaat hij zondag in op die kritiek.

“Als je wat negatiefs hoort, leest of als er zoiets over je gezegd wordt…”, begint Te Kloese, die aangeeft dat de kritiek wel wat met hem deed. “Sommige dingen waren natuurlijk ook wel heel direct op de man gespeeld.”

“Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ik maar weg moest. Dat vond ik wel interessant, om na drie nationale prijzen gewonnen te hebben in de afgelopen drie jaar meteen weer weg te gaan. Maar misschien is dat ook wel lekker, terug naar Mexico. Beter weer dan gisteren in De Kuip”, vervolgt hij lachend.

“Je weet niet, totdat je met spelers, trainers en stafleden werkt, wat je echt binnenhaalt”, gaat Te Kloese op serieuzere toon verder. “Ik moet eerlijk zeggen: eigenlijk gingen er al een jaar lang steeds mensen weg. Dat begon met het vertrek van Pusic naar Shakhtar. En dat doet wat met een organisatie.”

“Dan kan ik wel heel stoer gaan zeggen dat we dat goed hebben opgelost, hebben gescout en een heel dataprogramma hebben gebruikt. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Maar je moet met mensen werken, en je leert elkaar na een bepaalde periode pas kennen. Dat heeft best wel een beetje tijd nodig, maar die tijd krijg je niet. Dus je moet op korte termijn toch wel wat resultaten halen in het voetbal, om termijn toch wat krediet te krijgen. Zo werkt het. Maar dat is best wel eens moeilijk natuurlijk.”