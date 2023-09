Dennis te Kloese duidelijk na besluit KNVB: ‘Dat was voor ons geen optie’

Maandag, 25 september 2023 om 20:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:19

Dennis te Kloese heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad gereageerd op de gestaakte Klassieker van zondagmiddag. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord vindt dat ‘het Nederlandse voetbal flink gezichtsverlies heeft geleden’. “Er zijn geen winnaars in deze kwestie”, aldus Te Kloese.

Feyenoord had liever gezien dat de KNVB had besloten om de tussenstand (0-3 na 55 minuten) te handhaven als uitslag. Daar ging de voetbalbond niet in mee, tot teleurstelling van Ajax. De Amsterdammers speelden woensdagavond eigenlijk in eigen huis tegen FC Volendam en wilden dat dat duel doorging. Ajax overweegt juridische stappen te ondernemen jegens de KNVB om zo te voorkomen dat De Klassieker aanstaande woensdagmiddag wordt afgewerkt.

“Wij hoopten dat het competitiebestuur de 0-3 zou handhaven als uitslag”, begint Te Kloese, die direct aangeeft dat Feyenoord zich nu ‘helemaal niet’ de winnaar voelt. “Er zijn geen winnaars in deze kwestie. Het Nederlandse voetbal heeft flink gezichtsverlies geleden. We moeten nu een oefenwedstrijd tegen NAC Breda schrappen en bovendien had onze trainer graag de hele trainingsweek gehad om zich voor te kunnen bereiden op Go Ahead Eagles en Atlético Madrid.” Door die plannen kan nu dus een streep. “Maar als er dan toch gespeeld moet worden, dan maar zo snel mogelijk”, vervolgt Te Kloese.

“In november een wedstrijd uitspelen die in september is begonnen was voor ons geen optie.” Ajax en FC Volendam zijn zeer ontstemd over de uitspraak van de KNVB en ook Feyenoord is niet per se blij, zo laat Te Kloese weten. “Ons gevoel na zondag is nog steeds slecht, hoor. Laat dat duidelijk zijn. We stonden 0-3 voor en de wedstrijd leek gespeeld. Deze situatie blijft onwenselijk, maar de wedstrijd wordt in elk geval snel uitgespeeld. Zoals het hoort.” Ook Te Kloese zal woensdagmiddag afreizen naar Amsterdam voor het laatste half uur in de ArenA. “Dat wilde niemand toen we zondagmiddag tegenover elkaar stonden. Maar we moeten allemaal verder en dat kunnen we na woensdagmiddag.”