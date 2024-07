Demba Ba haalt op X genadeloos uit naar ‘naziland’ Argentinië

Demba Ba mengt zich via X in het racismeschandaal rond Enzo Fernández. De oud-spits maakt in een korte post op social media gehakt van Argentinië als land, in een reactie op het racistische lied over het Franse voetbalelftal dat door Fernández werd meegezongen na het winnen van de Copa América.

"Argentinië, het land van asiel voor nazi’s op de vlucht", schrijft Ba op X. "Vanaf 1945 bood het land onderdak aan oorlogsmisdadigers. En wat er nu speelt verbaast je?" Ba haalt een artikel aan van L'Équipe uit 1995, waarin beschreven staat hoe Argentinië na de Tweede Wereldoorlog inderdaad onderdak bood aan nazi's.

Oud-spits Ba kwam tussen 2012 en 2014 uit voor Chelsea, de huidige werkgever van Fernández. Laatstgenoemde bood al publiekelijk zijn excuses aan. Chelsea kwam met een statement waarin het afstand nam van racistische uitingen, maar noemde daarin de naam van Fernández niet. Het is onduidelijk of de club disciplinaire maatregelen zal nemen tegen de middenvelder.

Argentine, terre d'asile des anciens nazis en cavale. Dès 1945, Peron a accueilli des criminels de guerre. – Libération Et ça vous étonne… ?? https://t.co/9K1dKxES7d — Demba Ba (@dembabafoot) July 18, 2024

Racistisch lied na zege op Copa América

Na de overwinning tegen Colombia in de finale van de Copa América (1-0 na verlenging) was de Argentijnse selectie uitzinnig van vreugde. Daarbij werd door Fernández kortstondig ook een liedje meegezongen dat bekendstaat als racistisch. Het gaat over de spelers van het Franse elftal, onder wie sterspeler Kylian Mbappé.

“Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen uit Angola”, is een regel die door Fernández werd meegezongen. Snel daarna werd de song afgekapt door ploeggenoten of stafleden die ingrepen. De tekst van het complete lied bevat ook zeer kwetsende en racistische teksten over Mbappé, maar die werden in dit geval niet ten gehore gebracht in de spelersbus.

De actie van Fernández leidde tot veel onbegrip bij Chelsea-teamgenoten. Onder meer Wesley Fofana uitte zijn woede en schreef ‘ongeremd racisme’ bij de video van Fernández. Bovendien heeft hij volgens diverse media de Argentijn direct ontvolgd. Axel Disasi en Malo Gusto (ook beiden Chelsea) volgden het voorbeeld van Fofana.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties