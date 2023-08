Definitief zwarte rook: Erik ten Hag blokkeert transfer bij United

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 20:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:21

Harry Maguire verkast deze zomer definitief niet naar West Ham United. Dat meldt David Ornstein van The Athletic dinsdagavond. De dertigjarige verdediger van Manchester United wilde naar verluidt 8,2 miljoen euro meekrijgen van de club om het salaris dat hij zou mislopen te compenseren, maar kon geen akkoord bereiken met the Red Devils. Daarnaast wil Erik ten Hag zijn ex-aanvoerder helemaal niet kwijt.

Zo had United binnen twee weken een vervanger moeten strikken en die tijd vindt de club te kort, zo klinkt het. Ten Hag ziet Maguire als belangrijk speler in de selectie en wil dat hij voor zijn kans gaat op Old Trafford. Dat is opvallend, aangezien de club het bod van West Ham ter waarde van 35 miljoen euro vorige week accepteerde. Bronnen dicht bij Maguire geven aan dat hij zelf geen akkoord bereikte met the Hammers en dat hij ook niet heeft gesproken met manager David Moyes.

Fabrizio Romano voegt aan het nieuws toe dat de 57-voudig international ‘van United houdt’ en dat hij denkt dat hij dit seizoen genoeg kansen krijgt om speelminuten te maken. Maandagavond zat de mandekker nog negentig minuten op de bank tegen Wolverhampton Wanderers (1-0) en zag hij hoe Victor Lindelöf de voorkeur kreeg om Lisandro Martínez in de rust te vervangen. “Hij moet vechten voor zijn plek”, zei Ten Hag voor dat duel over Maguire. “Hij heeft de kwaliteiten om de eerste keus te zijn in het hart van de defensie.”

“Hij is de beste verdediger bij de nationale ploeg van Engeland, dus waarom zou hij niet de beste verdediger voor ons kunnen zijn? Harry moet het bewijzen." Maguire werd in de zomer van 2019 voor liefst 87 miljoen euro overgenomen van Leicester City, maar wist nooit een onuitwisbare indruk te maken in Manchester. Deze zomer raakte hij zijn aanvoerdersband ook nog eens kwijt. Bruno Fernandes is nu de captain van United.