Definitief: Ole Romeny verlaat FC Utrecht en vervolgt carrière in Engeland

Ole Romeny verruilt FC Utrecht definitief voor Oxford United. De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar is zondagmiddag wereldkundig gemaakt door de Domstedelingen. Utrecht ontvangt een transfersom van vermoedelijk zo’n twee miljoen euro voor de 24-jarige aanvaller.

“Het is allemaal snel gegaan de laatste weken”, reageert Romeny op de website van Utrecht. “Dit is een mooie kans bij een ontzettend ambitieuze club. Bovendien heb ik altijd eens in Engeland willen spelen.”

“Ik ben dankbaar voor mijn periode bij FC Utrecht. In het eerste jaar heb ik veel pech gehad met blessures, dit seizoen heb ik me beter kunnen laten zien. We hebben samen een geweldig 2024 gehad. Ik hoop dat mijn oud-ploeggenoten die goede lijn door kunnen trekken. Ik blijf ze volgen!”

Hoewel Utrecht niks zegt over de hoogte van de transfersom, lijkt die enkele miljoenen de bedragen. Vorige week haalde journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf Engelse bronnen aan, die spreken over een bedrag van zo'n twee miljoen euro.

Romeny werd medio 2023 door Utrecht transfervrij overgenomen van FC Emmen. Mede door blessureleed werd zijn periode bij de huidige nummer drie van de Eredivisie niet wat beide partijen ervan hadden verwacht. In totaal speelde Romeny 32 officiële duels voor Utrecht, waarin hij drie keer scoorde.

Utrecht versterkte zich deze transferperiode al met Miliano Jonathans van Vitesse. Verder heeft trainer Ron Jans in de voorhoede al de beschikking over Yoann Cathline, Adrian Blake, Taylor Booth, Miguel Rodríguez, Noah Ohio, David Min en Anthony Descotte.

In Oxford wordt Romeny herenigd met Hidde ter Avest, die deze zomer al de overstap maakte van FC Utrecht naar Engeland. Oxford United staat momenteel op plek zeventien in de Championship.