Deense media richten pijlen op één man na uitschakeling op EK 2024 tegen Duitsland: ‘De tank is leeg’

In Denemarken is met veel teleurstelling gereageerd op de uitschakeling op het EK. De Denen namen het zaterdagavond in de achtste finale van het toernooi op tegen Duitsland, en verloren door treffers van Kai Havertz en Jamal Musiala met 2-0. Na afloop van het duel ging het vooral over de VAR.

In de tweede helft leek Denemarken de score te openen via Joachim Andersen, maar zijn treffer werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later kreeg Duitsland aan de andere kant van het veld een penalty, opnieuw na inmenging van de VAR, omdat de bal tegen de hand van diezelfde Andersen kwam.

“Het is een van de slechtste beslissingen van een scheidsrechter die ik in mijn carrière heb meegemaakt”, aldus Andersen na de wedstrijd over zijn handsbal tegen TV2. "Ik had mijn arm in een natuurlijke positie, dus hier kon nooit een penalty voor worden gegeven.”

Ook Kasper Hjulmand, de bondscoach van Denemarken, was het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Michael Oliver om de bal op de stip te leggen na hands van Andersen. “Ik ben de handsregels zo zat. De bal wordt op een meter afstand op de hand van Joachim geschoten. Die minuten waren cruciaal. Duitsland speelde goed, maar ik vind dit belachelijk.”

De beslissing om het doelpunt van Andersen enkele minuten eerder af te keuren leidt ook tot weinig begrip bij Hjulmand. “Ik vind het belachelijk. Er wordt gezocht naar die ene centimeter om het doelpunt af te kunnen keuren.”

Media

Ook het Deensesnapte weinig van de gegeven penalty. “Correct volgens de VAR-protocollen, maar de handsregels zijn volkomen belachelijk. Regel je puinhoop, UEFA”, schrijft de krant in een beoordeling die zich verder met name richt tot Hjulmand.

Na het WK 2022 wist Denemarken namelijk voor het tweede eindtoernooi op rij geen enkele overwinning te boeken. “Is dit het einde voor Hjulmand? Ja, de tank is leeg” aldus Tipsbladet. "Het moet nu over de positie van Hjulmand gaan. Dit was een mislukking, net als het WK in Qatar. Dit kan geen standhouden. Hjulmand moet beseffen dat hij niets meer heeft om het Deense voetbal nog mee te verrijken. Op basis van twee eindtoernooien lijkt nu duidelijk wat er moet gebeuren...”

Ook Ekstra Bladet is niet mals in de kritiek. “Wat heeft Hjulmand er een flauw, smaakloos toernooi van gemaakt. Misschien hebben we één sportieve opleving gezien, dat gelijke spel tegen Engeland (1-1). Maar Denemarken heeft nooit ook maar één voetbalfan kunnen verbazen. Gênant is de uitschakeling tegen Duitsland niet. Gênant is het niet kunnen winnen van Slovenië of Servië wél. Deze uitschakeling is in werking gezet door een dramatische groepsfase. Daarom blijft de bondscoach voor altijd de man van de twee eindtoernooien zonder overwinning. Het is heel gênant.”

