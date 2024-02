Debuut voor Ajax lijkt donderdag eindelijk aanstaande: ‘45 minuten was genoeg’

John van 't Schip is lovend over Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger laat zich de laatste tijd nadrukkelijk gelden bij Jong Ajax, waar hij afgelopen maandag vroegtijdig naar de kant werd gehaald met het oog op de Conference League-wedstrijd van donderdag tegen FK Bodø/Glimt. Ook Julian Rijkhoff staat mogelijk voor zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De negentienjarige spits zit net als Kaplan bij de wedstrijdselectie. Daarin verschijnt ook de van een knieblessure herstelde Branco van den Boomen.

De 21-jarige Kaplan liep vlak na zijn komst van Trabzonspor een ernstige knieblessure op, die hem lange tijd aan de kant hield. De mandekker speelt sinds zijn terugkeer op de velden voor Jong Ajax en maakt daar een goede indruk.

Maandag, tegen MVV Maastricht, speelde Kaplan slechts 45 minuten mee, in tegenstelling tot de volledige wedstrijden die hij in eerdere weken speelde voor Jong Ajax. De geluiden gingen al snel dat dat met het oog op mogelijke speelminuten in Ajax 1 te maken zou kunnen hebben. Van 't Schip bevestigt woensdag dat Kaplan bewust maar een halve wedstrijd meedeed tegen de Limburgers.

"We hebben gezegd: 'Hij heeft genoeg negentig minuten gespeeld bij Jong'. En omdat we nu weer wat wedstrijden achter elkaar hebben, en omdat we niet wisten hoe het met Rensch was, hebben we uit voorzorg gezegd dat 45 minuten genoeg was." Rensch moest de wedstijd tegen sc Heerenveen van afgelopen weekend nog missen wegens een blessure, maar is fit genoeg voor de ontmoeting met de Noren.

Desondanks zou het goed kunnen dat Kaplan donderdag voor zijn langverwachte debuut staat. Van 't Schip bevestigt dat hij aan de aftrap zou kunnen verschijnen. "Uiteraard kan hij spelen, hij speelt ook in Jong. Hij zou kunnen spelen, maar of dat gaat gebeuren, zie je morgen", geeft de oefenmeester NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg mee.

"Hij is een ander type speler", gaat Van 't Schip even later verder over Kaplan. "Hij is in de lucht sterk en heeft een goede inspeelpass. Maar goed, het is ook een jonge speler. Na zijn blessure heeft hij natuurlijk alleen maar in Jong gespeeld. Het is een jongen die mogelijkheden heeft, maar we kunnen van hem niet in één keer verwachten dat daarmee het probleem is opgelost. Dat moeten we toch met elkaar doen."

Rijkhoff

Kaplan gaf in de wedstrijd tegen MVV (4-0) een assist, maar ook Rijkhoff blonk uit door zijn eerste twee goals voor Jong Ajax te maken. Het van Borussia Dortmund overgekomen jeugdproduct van de Amsterdammers zou donderdag kunnen debuteren in Ajax 1.

"Hij is net terug en heeft een wedstrijd gespeeld in Jong en heeft dat goed gedaan. Dus we moeten hem de kans geven om te acclimatiseren en het voordeel is dat hij Ajax en de meeste jongens kent. Het is mooi dat hij goed is begonnen", aldus Van 't Schip, voordat hij bevestigde dat Rijkhoff in de selectie zit.

Van den Boomen

Branco van den Boomen is hersteld van zijn knieblessure en zit voor het eerst sinds 5 november weer in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. "Maar hij is er een tijdje uit geweest”, zei Van ‘t Schip. "Hij zal niet beginnen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties