Debuut in Jong Oranje lonkt voor speler Ajax door plaats in voorlopige selectie

Bondscoach Michael Reiziger heeft 30 spelers opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje voor het EK-kwalificatieduel met Zweden in oktober en de oefeninterland tegen Mexico. Kian Fitz-Jim (Ajax), Lamare Bogarde (Aston Villa) en Thom van Bergen (FC Groningen) debuteren in de voorselectie. De definitieve selectie wordt op 4 oktober wereldkundig gemaakt.

Jong Oranje, dat zich reeds heeft geplaatst voor het EK in 2025, treedt op 10 oktober eerst vriendschappelijk aan tegen Mexico. Plaats van handeling is het stadion van Heracles Almelo en de bal rolt vanaf 20:00 uur.

Vier dagen later, op 14 oktober, wordt de EK-kwalificatiecyclus in Nijmegen afgesloten tegen Zweden. De wedstrijd in De Goffert begint om 18:45 uur. Jong Oranje heeft zich al verzekerd van een EK-ticket, maar voor Zweden geldt dat nog niet, waardoor er nog veel op het spel staat.

Het EK in 2025 wordt georganiseerd door Slowakije en vindt plaats tussen 11 en 28 juni. De loting voor de groepsfase van het EK wordt op 3 december gehouden in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Reiziger heeft onder meer Ryan Flamingo (PSV), die het dinsdag in de Champions League lastig had tegen Juventus, in de 30-koppige selectie opgenomen. Ook Gjivai Zechiël (Feyenoord), Kenneth Taylor en Youri Baas, die woensdag allebei scoorden voor Ajax tegen Fortuna Sittard, staan op de voorlopige lijst. Bogarde debuteerde afgelopen week in de Champions League voor Aston Villa, dat Youn Boys met 0-3 versloeg.

Voorlopige selectie Jong Oranje

Doel

Rome Jayden Owusu Oduro (AZ), Dani van den Heuvel (Club Brugge), Calvin Raatsie (Excelsior), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Niek Schiks (PSV)

Verdediging

Youri Baas (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Ian Maatsen (Aston Villa), Lamare Bogarde (Aston Villa), Wouter Goes (AZ), Finn van Breemen (FC Basel), Max Bruns (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers)

Middenveld

Kian Fitz-Jim (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Youri Regeer (FC Twente), Antoni Milambo (Feyenoord), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Dirk Proper (NEC),

Aanval

Ruben van Bommel (AZ), Ernest Poku (AZ), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Ibrahim Cissoko (Plymouth Argyle), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Milan Manhoef (Stoke City).