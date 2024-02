Dean Huijsen kiest ervoor om niet voor het Nederlands elftal uit te komen

Dean Huijsen zal niet het shirt van het Nederlands elftal gaan dragen, zo wordt dinsdagavond bekend. De Telegraaf weet te melden dat de talentvolle verdediger ervoor kiest om uit te komen voor Spanje.

Bij La Furia Roja zal Huijsen in eerste instantie uitkomen voor het Jong-elftal. In de toekomst lonkt een kans bij de eerste selectie van Spanje, waardoor het toptalent nooit voor Oranje zal uitkomen.

Huijsen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op vijfjarige leeftijd met zijn ouders naar Spanje. Daar bleek hij over groot voetbaltalent te beschikken, waarna hij in 2015 werd opgepikt door Málaga CF.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij die Spaanse club schopte hij het nooit tot het eerste elftal, al mocht Huijsen op vijftienjarige leeftijd wel met de hoofdmacht meetrainen. Uiteindelijk vertrok de mandekker in 2021 naar de jeugdopleiding van Juventus.

Huijsen doorliep in Turijn verschillende jeugdteams, alvorens hij in oktober 2023 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Afgelopen januari werd Huijsen voor een halfjaar verhuurd aan AS Roma.

In de Italiaanse hoofdstad heeft de voorstopper inmiddels een basisplek veroverd. Huijsen speelde tot dusver acht wedstrijden voor Roma en maakte reeds twee doelpunten.

Ondanks dat de keuze nu dus op Spanje valt, kwam Huijsen in een eerder stadium al uit voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen. Hij speelde het meest recent voor Oranje Onder 19.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties