Dean Huijsen en Justin Kluivert excelleren tegen zeer pover Manchester United

Manchester United is zondag op eigen veld flink onderuit gegaan tegen Bournemouth: 0-3. Dean Huijsen en Justin Kluivert wisten te scoren op Old Trafford. Een flinke dreun voor the Red Devils, een week na de 1-2 zege op aartsrivaal Manchester City. Het elftal van manager Rúben Amorim bezet na zeventien speelronden de zeer teleurstellende dertiende plaats in de Premier League. Chelsea morst dure punten in de strijd om de titel.

De thuisclub, waar Matthijs de Ligt ontbrak maar er wél basisplaatsen waren voor Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee, keek na een klein halfuur spelen tegen een 0-1 achterstand aan. Huijsen won een kopduel van Zirkzee en zag dat zijn verlengde kopbal in de verre hoek verdween. Manchester United deed er alles aan om nog voor rust op 1-1 te komen, maar inzetten van Amad Diallo, Bruno Fernandes en Zirkzee troffen geen doel. Een minieme achterstand dus halverwege voor de weggezakte grootmacht.

Bournemouth bleek in de tweede helft dodelijk effectief te zijn. Mazraoui haalde Kluivert neer na een uur spelen, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Diezelfde Kluivert schoot vervolgens onberispelijk raak en liet de meegereisde fans juichen. Slechts twee minuten later verscheen de 0-3 op het scorebord: Antoine Semenyo tikte binnen na een vlotte counter. Het verzet van Manchester United was daarmee gebroken en na het laatste fluitsignaal waren fluitconcerten en boegeroep hoorbaar op Old Trafford.

Everton - Chelsea 0-0

Everton toonde zich opnieuw een stugge opponent, net als een week eerder tegen Arsenal (0-0). Chelsea probeerde het wel voor rust, met name via Cole Palmer en Pedro Neto. Het lukte de bezoekers uit West-Londen echter niet om voor rust op voorsprong te komen. Na de hervatting deed Chelsea er een schepje bovenop en waren met name Jadon Sancho en Enzo Fernández zeer bedrijvig. Noni Madueke en Christopher Nkunku kwamen er een kwartier voor tijd nog in, maar het was niet voldoende om puntenverlies op Goodison Park te voorkomen. Chelsea staat nu een punt achter Liverpool, dat twee duels minder heeft gespeeld en later deze zondag aantreedt tegen Tottenham Hotspur.

Leicester City - Wolverhampton Wanderers 0-3

Ruud van Nistelrooij incasseerde zijn tweede nederlaag als manager van Leicester City. Een week na de pijnlijke 4-0 verliesbeurt bij Newcastle United werd met 0-3 verloren van het betere Wolverhampton Wanderers. Gonçalo Guedes opende de score in het King Power Stadium na ruim een kwartier spelen. Tien minuten voor het rustsignaal verdubbelde Rodrigo Gomes de voorsprong van the Wolves: 0-2. Alle spanning was kort voor rust verdwenen, want Matheus Cunha tilde de stand naar 0-3. Een zeer geslaagd debuut voor Vítor Pereira als manager van Wolverhampton en de nodige kopzorgen, zeker defensief, voor Van Nistelrooij.