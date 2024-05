De Vrij trouwt met Doina Turcanu; Oranje-internationals aanwezig bij bruiloft

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Stefan de Vrij, die is getrouwd met de Moldavische Doina Turcanu.

De 32-jarige centrumverdediger nodigde verschillende Nederlandse voetballers uit voor de bruiloft in Como, dat in het noorden van Italië ligt. Onder meer Denzel Dumfries en Davy Klaassen, zijn ploeggenoten bij Inter, waren uitgenodigd.

Collega-internationals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt waren daarnaast ook met hun geliefden Annekee Molenaar en Mikky Kiemeney afgereisd naar Italië.

Op het Instagram-accountvan Turcanu zijn nog vele Stories van de bruiloft te bekijken.

