Joey Veerman: ‘Peter Bosz weet dat ik daar 1 keer per jaar heenga en dan geen spa rood drink’

Joey Veerman hoopt dat hij bondscoach Ronald Koeman de afgelopen weken voldoende heeft weten te overtuigen voor een basisplaats op het EK. De middenvelder van PSV was een van de grote smaakmakers tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0 winst) en lijkt mede daardoor zondag verzekerd van een plek bij de eerste elf tegen Polen.

Veerman kreeg tijdens zijn eerste maanden bij PSV en als speler van sc Heerenveen geregeld kritiek. Hij zou zonder bal niet goed genoeg zijn. De 25-jarige middenvelder wordt echter een beetje moe van de vooroordelen die er over hem zijn.

Koeman vertelde de Volendammer in de week richting de wedstrijd tegen Polen juist nog dat hij zich zonder bal aanzienlijk heeft verbeterd. Zei Koeman dit vooral om Veerman scherp te houden, of heeft hij een punt? “Ik denk allebei”, geeft de Oranje-international aan tegenover Voetbal International. "Ik snap ook wel dat hij het benoemt, hoor, omdat er altijd getwijfeld wordt aan mijn verdedigende kwaliteiten. Vermoedelijk zal dit beeld aan me blijven kleven."

Veerman is er zeker van dat hij zich op dat vlak heeft ontwikkeld. "Zonder dat ik de statistieken al te intensief heb bestudeerd, komt denk ik wel naar voren dat ik bovenin de lijstjes sta als het gaat om verdedigende arbeid en ballen afpakken. Ik zag ook dat ik tegen IJsland veel kansen heb gecreëerd, maar ja, dat doe ik eigenlijk al het hele seizoen."

De rechtspoot denkt wel te weten waar het narratief vandaan komt dat hij zonder bal niet goed genoeg is. "Nou, ja. Bij Heerenveen was het wél zo dat ik wel eens dacht: die bal moet daar maar net vallen. Misschien zat ik daardoor toen niet bij het Nederlands elftal. Bij PSV is onder Peter Bosz alles veranderd, heb ik echt stappen gemaakt en pak ik nu ook veel ballen af."

Er wordt ook weleens gesteld dat Veerman voor zijn tijd bij PSV te veel levensgenieter was. De middenvelder vindt dat niet per se slecht. "Het is vooral de buitenwereld die zich er druk over maakt. Ik heb nog nooit een trainer horen klagen."

"Peter Bosz weet bij PSV precies hoe ik in elkaar zit. Hij wéét dat ik een keer per seizoen op maandagavond naar de Vrienden van Amstel ga in Ahoy en dan geen Spaatje rood drink, of een Amstel 0,0. Vindt hij echt geen probleem, als je verder maar gewoon serieus met je vak bezig bent", aldus Veerman.

