Johan Derksen verbaast zich over trainingsoefening Nederlands elftal: ‘Doe dat op een kleuterschool!’

Johan Derksen heeft met verbazing gekeken naar trainingsbeelden van het Nederlands elftal. Een dag voor de eerste poulewedstrijd tegen Polen op het EK werd er door de selectie van bondscoach Ronald Koeman tikkertje gespeeld.

Verslaggeefster Noa Vahle toonde zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje beelden van de afsluitende training van Nederland. “We mogen als media maar een kwartiertje van de training zien en er was een oefening, toen dacht ik: die moet ik even aan de mannen laten zien”, zei Vahle vanuit Hamburg, waar Oranje zondagmiddag in actie komt.

“Ze gingen namelijk tikkertje spelen, Joey Veerman was overigens steeds de klos. Ik hoor jullie denken: waarom zou je in godsnaam tikkertje gaan spelen op een training een dag voor de wedstrijd tegen Polen? “

“Dat komt uit de hoed van René Wormhoudt, de conditietrainer van Oranje”, legde Vahle uit. “Die heeft een model ontwikkeld, het Athletic Skills Model, en dat gaat erover dat je het atletisch vermogen van een voetballer kan ontwikkelen door bijvoorbeeld dit soort oefeningen te doen. Dit zit er bij Oranje dus weleens bij. De sfeer zit er goed in, denk ik.”

Derksen keek met grote verbazing naar de beelden. “Misschien kan hij het eens proberen bij een kleuterschool, daar zullen ze het best leuk kunnen vinden. Ik vind dit zo’n onzin, om volwassen profs dit soort oefeningen te laten doen…”

Voormalig langebaanschaatser Ben van der Burg, die ook aanwezig was in de uitzending, zag het nut er echter wel van in. “Johan, jij weet ook. Je moet op heel veel trainingen hetzelfde doen en dit geeft weer een nieuwe prikkel. Tikkertje is natuurlijk kinderachtig, maar het is wel een nieuwe prikkel voor je lichaam.”

