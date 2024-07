René van der Gijp en Johan Derksen delen hun favoriete basisopstellingen tegen Polen

Johan Derksen en René van der Gijp hebben zaterdagavond in Vandaag Inside Oranje hun favoriete basisopstelling van het Nederlands elftal tegen Polen gedeeld. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt zondagmiddag om 15.00 uur zijn eerste poulewedstrijd.

Koeman liet op de persconferentie in aanloop naar het duel met Polen niets los over zijn basisopstelling. De verwachting is dat hij vasthoudt aan dezelfde elf namen die ook tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0 winst) aan de aftrap verschenen.

Oranje trad toen aan met Bart Verbruggen op doel, terwijl de defensie werd gecompleteerd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Op het middenveld had Koeman tegen IJsland basisplaatsen ingeruimd voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tijjani Reijnders. De voorhoede bestond toen uit Xavi Simons, Memphis Depay en Cody Gakpo.

Van der Gijp opteert tijdens de openingswedstrijd op het EK voor twee wijzigingen. “Ik denk dat wij veel sterker zijn dan Polen. Aké als linksback vind ik niet oké. Dan speelt hij een 6’je, als voorstopper een 7,5 of een 8. Omdat we veel aan de bal zijn vind ik hem als linksback aan de bal niks toevoegen.” Ian Maatsen krijgt om die reden van de analist de voorkeur boven Aké.

Als rechtsbuiten kiest Van der Gijp voor Malen in plaats van Xavi Simons. “Simons speelt tegen Polen allesbehalve rechtsbuiten. Ik vind dat je tegen Polen op die positie een speler nodig hebt die niet te veel zwerft, vandaar dat ik Malen daar heb neergezet.”

Derksen zou op de twee posities die Van der Gijp noemde juist weer twee andere internationals opstellen. “Ik heb die Frimpong als rechtsbuiten staan, want ik vond dat die jongen het fantasisch deed als rechtsbuiten (tegen Canada, red.). Hij zou ook heel goed af kunnen wisselen met Dumfries. Wanneer Dumfries eroverheen gaat kan Frimpong zich uit laten zakken, dat kan heel veel beweging geven.”

Als linksback opteert Derksen voor Micky van de Ven. “Ik ben niet zo’n liefhebber van Aké en Van de Ven doet het uitstekend bij Tottenham Hotspur”, aldus de Snor.

