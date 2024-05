‘PSV komt in de zoektocht naar centrale verdediger uit bij Stefan de Vrij’

PSV is geïnteresseerd in Stefan de Vrij, zo meldt La Gazzetta dello Sport woensdag. De 32-jarige mandekker lijkt te mogen vertrekken bij Internazionale en heeft dus de mogelijkheid om terug te keren in de Eredivisie. Eerder werd De Vrij al gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord.

Tijdens de komende transferperiode zal de aandacht van de technische leiding van Internazionale vooral uitgaan naar het vinden van een centrale verdediger. Routiniers De Vrij (32) en Francesco Acerbi (36) staan op de nominatie om te vertrekken.

Beide mandekkers beschikken over een contract dat volgend jaar zomer afloopt, wat betekent dat Inter nu nog iets aan hen kan verdienen. Transfermarkt schat de waarde van De Vrij momenteel op 8 miljoen euro.

Bij PSV is men hard op zoek naar een nieuwe rechtsbenige centrale verdediger. André Ramalho vulde die positie afgelopen seizoen vooral in, maar werd in de grote (Europese) wedstrijden aan de kant geschoven voor Jerdy Schouten.

Met De Vrij zet PSV in op ervaring en iemand die bekend is met de Nederlandse competitie. De verdediger speelde tussen 2010 en 2014 voor Feyenoord, alvorens hij de overstap maakte naar Lazio.

Inter heeft in de persoon van Yann Bisseck al een vervanger klaarstaan voor De Vrij. De 23-jarige Duitser werd afgelopen zomer voor zeven miljoen euro overgenomen van het Deense Aarhus en kwam dit seizoen al geregeld in actie.

Twee andere namen die genoemd worden zijn Jaka Bijol (Udinese) en Oumar Solet (RB Salzburg). Beide verdedigers beschikken over een aanzienlijk prijskaartje, maar door jonge spelers als tegenhanger in te zetten kunnen de kosten worden gedrukt, zo klinkt het.

Feyenoord 'totaal niet aan de orde'

Onlangs brachtDe Vrij al in verband met een terugkeer naar Feyenoord. Volgens clubwatcher Mikos Gouka speelt dat echter niet. “Het is totaal niet aan de orde”, zo liet Gouka weten.