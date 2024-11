De VAR gaat voortaan nog maar bij twee situaties ingrijpen in de Eredivisie

De videoscheidsrechter gaat minder ingrijpen bij Eredivisie-wedstrijden. Dat heeft scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen op een bijeenkomst van de coaches betaald voetbal verteld, zo meldt De Telegraaf. De VAR zal alleen nog ingrijpen bij buitenspel en wanneer er sprake is van een grote fout van de arbiter.

“De VAR komt te vaak op de lijn. Hij is in het leven geroepen om te controleren of een scheidsrechter geen duidelijke fouten maakt. Daar moeten we weer naartoe. Die afspraak hebben we gemaakt”, maakt de krant op uit de mond van Van Meenen.

De scheidsrechtersbaas verwacht volgens De Telegraaf bovendien dat spelers ‘binnen afzienbare tijd’ een zogeheten challenge kunnen aanvragen om een beslissing van de arbiter aan te vechten. Het oordeel van de VAR zou dan bindend zijn.

De videoscheidsrechter pakte onlangs nog een negatieve hoofdrol bij sc Heerenveen - Go Ahead Eagles, toen een treffer van Finn Stokkers in de 91ste minuut werd afgekeurd wegens een duwtje in een (veel) eerdere fase van de desbetreffende aanval. De thuisploeg sleepte daardoor een 1-0 voorsprong over de streep, waardoor Kowet met lege handen naar huis ging.

Die beslissing van de arbitrage was verkeerd, oordeelde de KNVB later. De voetbalbond stuurde een aantal dagen na het duel in Heerenveen een brief naar Go Ahead Eagles waarin excuses werden gemaakt.

Dat vertelde Mats Deijl vorige week in de podcast Tijgerbalsem. “Op maandag of dinsdag heeft de KNVB een brief gestuurd naar de club met de verontschuldigingen.”

“Daarin stond dat 'wij gelijk hadden en dat de goal niet afgekeurd had mogen worden, maar dat is wel gebeurd. Dus sorry.’ En ik hoor je denken: hebben jullie dan die goal nog gekregen? Nee”, aldus Deijl met een knipoog.