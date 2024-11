De Telegraaf weet met welke Eredivisie-club Vitesse in onderhandeling is over Miliano Jonathans

Miliano Jonathans vertrekt deze winter mogelijk naar FC Twente. Volgens De Telegraaf zijn de Enschedeërs en zijn huidige club Vitesse momenteel in onderhandeling over de twintigjarige aanvaller, die dit seizoen wordt gezien als de uitblinker van de Arnhemmers.

Jonathans ligt nog tot komende zomer vast in Arnhem. Daarom is een verkoop in de winter interessant voor Vitesse, om te voorkomen dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt.

Er zijn meerdere clubs in hem geïnteresseerd, en Vitesse noemt Twente volgens De Telegraaf als één van die clubs. Beide clubs praten nu dus over een eventuele transfer.

“Ook bij een transfer van Jonathans zullen wij het gemoeide bedrag niet kunnen herinvesteren. Dit zal worden gebruikt voor de eventuele gaten in de begroting”, vertelt algemeen directeur Edwin Reijntjes aan De Telegraaf.

"Aan de andere kant zijn wij wel bezig met het verlengen en aanbieden van contracten voor diverse jeugdexponenten. Die gesprekken lopen gestaag en gaan richting afronding, zoals met Jim Koller, Marcus Steffen en Mats Egbring.”

Jonathans kwam dit seizoen tot dusver tot veertien officiële duels namens Vitesse. Daarin scoorde hij acht keer en gaf hij drie assists.

Daarmee geldt de linkspoot als dé uitblinker van de Arnhemmers deze jaargang. Vitesse is, mede door zes punten aftrek, momenteel hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.