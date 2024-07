De Telegraaf schetst mogelijk probleem voor Peter Bosz bij PSV

De Telegraaf vraagt zich af hoe lang Ricardo Pepi op zijn kans wil wachten bij PSV. De 21-jarige spits tekende vorige zomer voor vijf seizoenen in Eindhoven, waar hij Luuk de Jong voorlopig voor zich moet dulden. Met het oog op het WK van 2026 is dat niet ideaal.

Pepi moest tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland genoegen nemen met plek in het B-team en wist niet te scoren tegen SC Paderborn (2-1 nederlaag). Het basisteam won juist met die uitslag, mede dankzij een treffer van De Jong.

De Telegraaf schrijft maandag over het ‘eerste tikje’ dat De Jong uitdeelt in de concurrentiestrijd tussen de spitsen. “Voorlopig zit er nog geen sleet op De Jong, die in augustus 34 jaar wordt.”

“De vraag is hoe lang Pepi nog wil wachten op een vaste plek in de basis”, gaat de ochtendkrant verder. “Vorig seizoen had hij moeite om gemotiveerd te blijven trainen. Dat leidde tot een gesprek met Peter Bosz. De trainer van PSV begreep de teleurstelling en zag de spits weer even als vanouds trainen.”

Volgens De Telegraaf is er verandering nodig. “De spits heeft een podium nodig. Hij zal zich in de kijker moeten spelen bij de nieuwe Amerikaanse bondscoach, want natuurlijk wil Pepi erbij zijn als in 2026 de bal bij het WK, dat onder meer georganiseerd wordt door de Verenigde Staten, gaat rollen. Het is de vraag hoe lang hij nog genoegen neemt met een rol op het tweede plan bij PSV.”

Pepi werd vorige zomer voor 11 miljoen euro overgenomen van FC Augsburg. In zijn eerste seizoen kwam de spits slechts 674 minuten in actie, verdeeld over 40 optredens. Met negen doelpunten en drie assists weet de rechtspoot een aardig moyenne te noteren.

