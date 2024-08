De Telegraaf: Bod van Nottingham Forest op Feyenoord-spits Gimenez is 'misleidend'

Feyenoord gaat het laatste bod van in totaal 33 miljoen euro op Santiago Gimenez niet accepteren, zo beweert De Telegraaf zondagavond laat. De aanbieding van Nottingham Forest is volgens het dagblad 'misleidend', omdat er tal van bonussen inzitten.

Fabrizio Romano maakte zondag melding van een nieuw megabod op Gimenez ter waarde van 33 miljoen euro inclusief bonussen. Die informatie klopt, alleen zijn de variabelen in de ogen van Feyenoord nauwelijks te realiseren, zo voegt De Telegraaf in ieder geval toe.

Het gaat om het derde bod van Nottingham Forest, dat net als de eerdere twee biedingen voor een belangrijk deel bestaat uit bonussen. De voorwaarden die daaraan gesteld worden zijn naar verluidt zeer lastig haalbaar. Zo moet Forest op een erg hoge plek op de ranglijst in de Premier League eindigen en moet Gimenez uitzonderlijk goed presteren.

Er is volgens De Telegraaf daarom geen sprake van een recordbod. Indien Feyenoord de aanbieding zou accepteren, zou Mats Wieffer nog altijd de duurst verkochte speler ooit zijn. De middenvelder vertrok deze zomer voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion.

Capital One Cup Nottingham Forest NFO 2024-08-28T19:00:00.000Z 21:00 Newcastle United NEW

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

Feyenoord zou naar verwachting ongeveer 27 miljoen euro incasseren, indien het bod van Forest geaccepteerd zou worden. De rest van het bedrag acht Feyenoord niet realiseerbaar onder de geboden voorwaarden.

Voor de Premier League-club wordt het niet al te ingewikkeld om aan de persoonlijke wensen van Gimenez te voldoen. De Mexicaanse aanvaller kan ten opzichte van zijn huidige salaris flink verbeteren. Er zal vermoedelijk wél een verbeterd bod nodig zijn om Feyenoord als club te overtuigen van de transfer.

In Engeland is Deadline Day overigens op vrijdag 30 augustus. Dat is de laatste dag waarop Engelse clubs kunnen kopen. Feyenoord heeft zelf tot en met maandag 2 september de tijd om spelers te halen, omdat Deadline Day in Nederland enkele dagen later is gepland.