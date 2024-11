De stand van de Champions League: zo ziet het er voor Feyenoord en PSV uit

In de Champions League zijn er drie speelrondes geweest, de vierde staat deze dinsdag en woensdag op het programma. Liverpool en Aston Villa zijn als enige nog ongeslagen in het miljardenbal. Feyenoord is goed op weg om de tussenronde te halen, PSV staat er op dit moment een stuk minder goed voor.

Volgens Opta is berekend dat ploegen 11 punten moeten behalen om zeker te zijn van de tussenronde. 16 punten moeten voldoende zijn om een plek bij de eerste acht ploegen te bemachtigen en zo de achtste finales te behalen zonder een tussenronde te hoeven spelen.

Na de knappe overwinning in de vorige speelronde van Feyenoord op bezoek bij Benfica, ziet het er voor de Rotterdammers rooskleurig uit. Het staat op zes punten en krijgt woensdagavond het nog puntloze Red Bull Salzburg op bezoek.

PSV staat na een 1-1 gelijkspel bij Paris Saint-Germain op de 28e plaats. Als het op deze plaats blijft staan na alle acht de wedstrijden, dan is het klaar voor de Eindhovenaren in Europa.

Een overwinning lijkt op dinsdagavond tegen Girona wel erg belangrijk te zijn. De Spaanse club van Donny van de Beek en Daley Blind heeft eerder al verloren van Feyenoord, maar staat op dit moment boven PSV op de ranglijst.

Ploegen als AC Milan en Atlético Madrid bevinden zich op dit moment ook nog in de gevarenzone. Zij moeten dus ook nog punten pakken om een plek bij de eerste 24 ploegen te bemachtigen.

Bovenin zit het ook allemaal erg dicht op elkaar. Zo zijn er maar liefst zeven clubs die op zeven punten staan. Arsenal is degene die ondanks de ongeslagen status niet in de top acht zichtbaar is.

