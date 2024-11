De sierlijke rechtsbuiten die zich ontpopte tot cruciale spil: Bernardo Silva van Manchester City

In de rubriek Tribunegeluiden draait Voetbalzone de rollen om en krijgt de lezer de kans om een opiniestuk, column of ander interessant artikel over voetbal te publiceren op onze website. In deze editie van Tribunegeluiden is het woord aan Jeyan Sahin, die inzoomt op een speler die Feyenoord volgende week tegenkomt in de Champions League.

Door Jeyan Sahin

Door de overname van de Abu Dhabi United Group in 2008 grossiert Manchester City al tijden in buitengewoon talentvolle selecties. Onder leiding van manager Pep Guardiola hebben grote voetballers als Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, David Silva en Erling Braut Haaland veel aandacht weten af te dwingen in de afgelopen jaren.

Een speler die al geruime tijd van vergelijkbare waarde is geweest maar niet op dezelfde lofzang kan rekenen is Bernardo Silva. De Portugees is meer dan de begaafde linkspoot die vanaf de rechterkant dribbels inzet. Onder Guardiola is de technicus namelijk uitgegroeid tot een uiterst belangrijke factor in het succesvolle systeem van the Citizens.

Het 2016/17 team van AS Monaco is ondertussen haast iconisch te noemen. Met Radamel Falcao, Kylian Mbappé, Fabinho, Thomas Lemar en Bernardo Silva beschikte de Franse stuntploeg over behoorlijk wat kwaliteit.

Waar Mbappé ongetwijfeld de meest imposante toekomst werd toegedicht, was Bernardo Silva overwegend de meest vermakelijke speler van het stel. Een logisch

gevolg van het sportieve succes van Monaco was dat het team volledig werd leeggekocht en de dribbelaar vertrok naar het Etihad Stadium. Gezien de leeftijd van de Spaanse Silva, David, leek de gedachte achter de transfer ook geen hogere wiskunde.

Het exceptionele voetbalprofiel

In het afgelopen decennium is de ene na de andere topspeler gepresenteerd in het blauwe gedeelte van Manchester. Van de meeste spelers is redelijk eenvoudig te bepalen waarom ze aangetrokken zijn.

Rúben Dias, Haaland en Kyle Walker zijn bijvoorbeeld nagenoeg dezelfde spelers als bij hun voorgaande werkgever. Hun tactische inpassing in het sterrenteam van Guardiola was daarom ook vrij simpel voor te stellen. Werp je echter een aandachtige blik op Bernardo Silva, is er een bijzonder profiel waar te nemen.

Manchester City hanteert vrijwel altijd een 4-3-3, maar dit is niet steevast dezelfde soort 4-3-3. Voetballiefhebbers zijn getuige geweest van vleugelspelers met veel diepgang in de vorm van Leroy Sané en Raheem Sterling, maar ook van duo’s waar veel meer retentie van de bal gevraagd werd in de vorm van Jack Grealish en Bernardo Silva zelf.

Op het middenveld is dezelfde variatie in visie waar te nemen. De Bruyne en David Silva hebben vaak genoeg samen op het middenveld gespeeld en daarmee de ontzettend aanvallende intenties van Guardiola verraden. Met Ilkay Gündogan, Mateo Kovacic, Rodri en Fernandinho is er in het afgelopen tijdperk, regelmatig, ook een veel controlerender middenveld opgesteld.

Wat Bernardo Silva als speler zo bijzonder maakt, is dat hij zowel in de aanval als op het middenveld opgesteld kan worden en in beide scenario’s precies kan doen wat de veeleisende Pep van zijn spelers vraagt.

Veel meer dan een luxe technicus

Om het laatstgenoemde te onderbouwen is het interessant om verder te kijken dan het overduidelijke voetbaltechnische talent van Bernardo Silva. In de afgelopen jaren heeft de Portugese vedette op maar liefst drie posities gespeeld. Hij verbreekt uiteraard geen records met deze statistiek, maar voor wie de zeer perfectionistische Guardiola ook maar enigszins kent is dit een enorm compliment.

Kijk je naar de heatmaps van de afgelopen seizoenen, dan is waar te nemen dat Bernardo Silva daadwerkelijk overal aanwezig is. Zowel links als rechts en laag en hoog op het veld oefent de middenvelder zijn invloed uit.

Manchester City is een team waarin patronen een tweede natuur vormen. Dat Bernardo Silva met deze wetenschap alsnog zoveel positionele verantwoordelijkheid heeft, bevestigt andermaal zijn unieke bijdrage.

Veelzeggend is ook dat een gerespecteerde bron voor sportstatistieken in de vorm van Sofascore high pressing noemt bij de onderscheidende kwaliteiten van Bernardo Silva. Tegelijkertijd worden er geen significante minpunten genoemd. Vraag je de stand-out kwaliteit van Silva aan de gemiddelde casual, zal naar alle waarschijnlijkheid niet zijn pressing maar zijn dribbel genoemd worden.

A Citizen-Hall of Famer

De laatste jaren hebben aangetoond dat Guardiola weinig moeite heeft gehad met het laten gaan van spelers wanneer de wens om uit elkaar te gaan bij een van de partijen aanwezig was. Opmerkelijk en veelzeggend is dat, ondanks de uitgesproken heimwee bij de Portugees, de Spaanse supermanager altijd erg gedreven was om Bernardo Silva wél binnenboord te houden.

De ervaren international is ondertussen een dagje ouder en zit mogelijk niet meer op het niveau van een aantal jaar geleden. Daarnaast helpt het voor de duurzaamheid van zijn lichaam weinig mee dat Bernardo Silva geen groot fan is van krachttraining. Daarom is het ook niet ondenkbaar dat zijn ongekende bijdrage bij Manchester City het einde nadert.

Uiteraard doet de erelijst van Bernardo Silva de formidabele kwaliteiten van de linkspoot eer aan. Zowel de prijzen met zijn teams als de individuele prijzen hebben zich de afgelopen jaren flink opgestapeld. Onderdeel zijn van de FIFPRO WORLD XI, het winnen van de treble met Manchester City en gekozen worden tot speler van het jaar bij Manchester City in 2019 zijn illustere onderscheidingen en voor weinig voetballers weggelegd.

Hoewel Bernardo Silva niet het lichaam van Cristiano Ronaldo heeft en daarbij niet de indruk geeft dat hij tot zijn 40e doorgaat met voetbal, beschikt de vedette over een enorme winnaarsmentaliteit in het veld. Een masterclass in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid en consequent uitblinken tijdens de grote Premier League-clashes bevestigen deze waardevolle mindset.

Ondanks dat Guardiola het naar alle waarschijnlijkheid wel graag zou willen, heeft Bernardo Silva geen eeuwig voetballeven meer. En mocht het einde arriveren, vertrekt de veelzijdige dribbelkoning ongetwijfeld als een Citizen-Hall of Famer.

