De EK-selectie van BelgiÃ«: dit zijn de spelers die kans maken

Nog een kleine twee maanden en dan is het zover: het EK 2024 in Duitsland. De poule-indelingen zijn inmiddels bekend, het speelschema is af en dus is het nu aan de bondscoaches om knopen door te hakken. Welke 23 (of 26) spelers nemen zij mee naar het eindtoernooi, en wie laten ze thuis? Dat wordt uiterlijk op 7 juni bekend, maar de komende periode zoomt Voetbalzone alvast in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: België.

Het Belgische voetbal floreerde in de afgelopen tien jaar enorm. Aan de hand van sterren als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Dries Mertens voerde het land lange tijd de FIFA-wereldranglijst aan, en reikten de Rode Duivels ver op de verschillende eindtoernooien.

Op de EK’s in 2016 en 2021 kwam België tot de kwartfinales, en op het WK van 2018 werd zelfs de derde plaats bereikt, nadat de latere wereldkampioen Frankrijk in de halve finale nog te sterk was gebleken. Het WK 2022 in Qatar verliep een stuk teleurstellender voor onze zuiderburen, daar ze de groepsfase niet wisten te overleven.

Het doet nog altijd pijn bij de Belgen dat de ‘gouden generatie’ nooit een echte prijs heeft weten te winnen. Inmiddels lijkt een groot deel van die Belgische sterspelers hun beste tijd te hebben gehad, en daarom is het tijd voor nieuwe talenten om op te staan. Te beginnen in Duitsland komende zomer, in een poule met Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Wie neemt bondscoach Domenico Tedesco op in zijn definitieve EK-selectie? Voetbalzone blikt vooruit.

Keepers

Het zal een flinke opgave voor Tedesco zijn om een knoop door te hakken wat betreft de doelmannen. Topkeeper Thibaut Courtois kwam dit seizoen nog geen minuut in actie door een knieblessure, en lijkt het EK daardoor te moeten missen.

Bovendien lijkt de relatie tussen Courtois en Tedesco allesbehalve goed. Vorig jaar juni verliet de doelman boos de selectie van België, nadat niet hij maar Lukaku de aanvoerdersband had gekregen in de interland tegen Oostenrijk. Vorige maand laaide het vuur opnieuw op, toen Courtois op X met drie leugenaar-emoji’s reageerde op een video waarin Tedesco zei ‘alles, maar dan ook alles’ geprobeerd te hebben om de relatie met Courtois te verbeteren.

Afgelopen jaar stonden afwisselend Matz Sels en Koen Casteels onder de lat van België als vervanger van Courtois. De verwachting is dan ook dat zij in ieder geval mee zullen gaan naar Duitsland. Daarnaast lijken ook Standard Luik-goalie Arnaud Bodart en Luton Town-keeper Thomas Kaminski kans te maken, aangezien zij de afgelopen periode ook vaak onderdeel uitmaakten van de Belgische selectie.

Tot vorige maand hadden de Belgen ook hoop dat Mile Svilar misschien voor hun land uit zou kunnen komen. De doelman van AS Roma is half-Belgisch en werd in Antwerpen geboren. Vorige maand bevestigde Tedesco echter dat Svilar niet voor België kan spelen, omdat hij al een interland heeft gekeept namens Servië.

Opties: Arnaud Bodart (Standard Luik), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest).

Matz Sels (links van het midden) en Koen Casteels (rechts van het midden) lijken de grootste kanshebbers om de eerste keeper van België te worden op het EK.

Verdedigers

De bijna 37-jarige Jan Vertonghen, met 154 interlands recordinternational van België, lijkt komende zomer gewoon op een basisplaats te kunnen rekenen in Duitsland. Wie daar naast hem zal staan, is nog even afwachten. Toby Alderweireld heeft na het WK in Qatar zijn interlandcarrière beëindigd, en dus is Tedesco zoekende naar een vervanger. Onder meer voormalig Eredivisionist Wout Faes en Arthur Theate zijn kanshebbers, al zou laatstgenoemde ook als linksback kunnen starten.

Ook de inmiddels 28-jarige Timothy Castagne is eigenlijk wel een zekerheidje in de selectie, waarschijnlijk zelfs als basisspeler. Daarnaast is er nog een groot aantal jonge verdedigers dat mag blijven hopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Ameen Al-Dakhil, Koni De Winter, Hugo Siquet, Zeno Debast en Jorne Spileers, die allemaal niet ouder dan 22 jaar zijn.

Opties: Ameen Al-Dakhil (Burnley), Sebastiaan Bornauw (VfL Wolfsburg), Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (RSC Anderlecht), Koni De Winter (Genoa), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Hugo Siquet (Cercle Brugge), Jorne Spileers (Club Brugge), Arthur Theate (Stade Rennes), Zinho Vanheusden (Standard Luik), Jan Vertonghen (RSC Anderlecht).

Voormalig Eredivisionist én recordinternational van België: Jan Vertonghen.

Middenvelders

Kevin de Bruyne is inmiddels hersteld van de hamstringblessure die hem een aantal maanden aan de kant hield, en zal – mits hij fit blijft – één van de hoofdrolspelers zijn in het Belgische team op het EK. Het is aannemelijk dat hij de middelste linie zal gaan vormen met twee meer verdedigend ingestelde middenvelders, zoals Amadou Onana, Orel Mangala, Aster Vranckx of Youri Tielemans. Zij moeten de grote schoenen van Axel Witsel, die na het WK in Qatar zijn interlandcarrière beëindigde, zien te vullen.

Hét grote talent op het middenveld van België is Arthur Vermeeren, die afgelopen winter van Royal Antwerp FC naar Atlético Madrid verkaste. Hij lijkt dus ook op een plekje in de EK-selectie te mogen rekenen. Roméo Lavia moet het toernooi juist zo goed als zeker missen: de middenvelder van Chelsea is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een hamstringblessure.

Opties: Kevin De Bruyne (Manchester City), Olivier Deman (Werder Bremen), Leander Dendoncker (Napoli), Yannick Ferreira Carrasco (Al-Shabab), Malick Fofana (Olympique Lyon), Mandela Keita (Royal Antwerp FC), Orel Mangala (Olympique Lyon), Amadou Onana (Everton), Dennis Praet (Leicester City), Alexis Saelemaekers (Bologna), Mario Stroeykens (RSC Anderlecht), Youri Tielemans (Aston Villa), Mike Trésor Ndayishimiye (Burnley), Hans Vanaken (Club Brugge), Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Aster Vranckx (VfL Wolfsburg).

De negentienjarige Arthur Vermeeren, hier in duel met Robbie Brady, is een van de Belgische talenten.

Aanvallers

De aanvalsleider is naar alle verwachting Romelu Lukaku, de all-time topscorer van het Belgische elftal. Toch zal hij nog even moeten wennen aan de vleugelspelers die naast hem staan. Dat waren jarenlang Mertens en de inmiddels gestopte Eden Hazard, maar die zijn er niet meer bij in Duitsland.

De 21-jarige Jérémy Doku doet het uitstekend bij Manchester City en mag hopen op een basisplaats op het EK. Ondertussen laat ook voormalig Vitesse-spits Loïs Openda zich vrijwel wekelijks zien bij RB Leipzig, waardoor hij de concurrentie aan zal gaan met Lukaku. Ook voor Leandro Trossard liggen er kansen.

Maar België heeft nog meer opties op de vleugels. Bijvoorbeeld PSV-aanvaller Johan Bakayoko, die het dit seizoen uitstekend doet en mag dromen van een toptransfer komende zomer. Een ander talent is Charles De Ketelaere. Zijn eerste seizoen bij AC Milan verliep vorig jaar teleurstellend, maar deze jaargang doet hij het op huurbasis prima bij Atalanta.

Opties: Johan Bakayoko (PSV), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (AS Roma), Dodi Lukébakio (Sevilla), Loïs Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal).

Loïs Openda, die twee seizoenen geleden nog bij Vitesse speelde, maakt grote kans om komende zomer mee te gaan naar Duitsland.

Vermoedelijke opstelling

Tedesco staat inmiddels iets meer dan een jaar voor de groep van België, en heeft sindsdien meerdere dingen uitgeprobeerd. Dat was mede het gevolg van blessures en de situatie rondom Courtois. Het is daarom niet eenvoudig om te voorspellen hoe de basiself van België er komende zomer uit gaat zien.

Toch lijkt een aantal spelers wel zeker van een basisplaats, zoals De Bruyne, Doku en Lukaku. Ook de vier spelers die de achterste linie vormen, met centraal Vertonghen en Faes, is met redelijke zekerheid te voorspellen. Op het middenveld lijkt Tielemans de strijd om een basisplek aan te moeten gaan met Onana en Mangala. Bakayoko zou als rechtsbuiten kunnen starten, maar moet daarvoor de concurrentiestrijd aangaan met Trossard.

Vermoedelijke EK-opstelling België: Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, De Bruyne, Mangala; Trossard, Lukaku, Doku.

Belangrijke afwezigen

De belangrijkste afwezige in de Belgische selectie zal natuurlijk Courtois zijn, zowel vanwege zijn blessure als zijn relatie met Tedesco. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat de 31-jarige Courtois zijn laatste interland al gespeeld heeft: Tedesco verlengde vorige maand zijn contract als bondscoach van België tot 2026.

Ook Lavia kan het EK eigenlijk al vergeten. De twintigjarige Chelsea-middenvelder mist de rest van het seizoen door een hamstringblessure en kwam deze jaargang door blessureleed sowieso nog maar 32 minuten in actie.

De 36-jarige Dries Mertens is in principe nog altijd beschikbaar voor de Rode Duivels, maar heeft van Tedesco te horen gekregen dat hij niet meer op een oproep hoeft te rekenen, nu er een nieuw tijdperk is aangebroken.

Afwezig: Thibaut Courtois (Real Madrid), Roméo Lavia (Chelsea), Dries Mertens (Galatasaray).

