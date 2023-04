De Schotse ‘raket’ die Mohamed Salah moet doen vergeten bij Liverpool

Woensdag, 19 april 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:12

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas zeventienjarige Ben Doak, die bij Liverpool hard aan de weg timmert. Fans van the Reds hopen dat de Schotse buitenspeler zich binnen een aantal jaar kan meten met sterren als Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota en Cody Gakpo.

Sinds afgelopen zomer schittert Doak voor Liverpool, dat hem voor 700.000 euro overnam van Celtic, waar de rechtspoot zijn debuut al had gemaakt. Met zijn directe en onverschrokken speelstijl viel de buitenspeler gelijk op bij manager Jürgen Klopp, die al vijf keer een beroep deed op Doak in de hoofdmacht van Liverpool. Daardoor staat de drievoudig jeugdinternational van Schotland Onder 21 reeds op twee wedstrijden in de Premier League, terwijl hij in de UEFA Youth League al helemaal wist te imponeren dit seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Doak er de afgelopen maand uit heeft gelegen met een hersenschudding en gebroken neus, is iedereen er in Liverpool zeker van: de Schot is een van de grootste talenten van zijn generatie. Doak trainde dit seizoen steevast mee met de selectie van Klopp en een debuut bij het Schotse nationale elftal lijkt niet ver weg te zijn. Zeker gezien het gebrek aan goede buitenspelers in Doaks geboorteland. NXGN nam het nieuwste wonder van Liverpool eens goed onder de loep.

Waar het allemaal begon

Doak werd geboren in het kleine dorpje Dalry, gelegen op zo’n veertig kilometer van Glasgow. Zijn opa Martin was profvoetballer bij Greenock Morton en al snel bleek dat de kleine Ben ook een aardig balletje kan trappen. In de jeugdopleiding van de Dalry Rovers waren Doaks leeftijdsgenoten allen twee jaar ouder, maar dat was niet te zien op het veld. Doaks oude jeugdtrainer Evan Fairns sprak vorig jaar met The Athletic over zijn voormalig pupil. “Ben was net een raket. Hij was onbevreesd en een genot om te coachen.” Doak werd op zijn achtste gescout door Ayr United.

Raymond Pattison was als scout verantwoordelijk voor de overstap naar Ayr United, maar herinnert zich nog goed dat Doak ook voor die club niet lang houdbaar was. “De eerste keer dat ik hem zag, zag ik dat hij iets speciaals had. Ik dacht direct: wow. Ben scoorde tegen iedereen.” Celtic pikte Doak op en in Glasgow volgde de buitenspeler hetzelfde traject als Arsenal-linksback Kieran Tierney. Doak ontwikkelde zich misschien zelfs nog wel sneller dan de vleugelverdediger.

Doak speelde uiteindelijk slechts twee officiële duels voor Celtic.

Vlak nadat hij zijn diploma had gehaald, debuteerde Doak op piepjonge leeftijd in de Schotse Premiership. Tijdens de belangrijke thuiswedstrijd tegen Dundee United (1-0 winst) liet manager Ange Postecoglou zijn pupil voor het eerst aantreden. Doak was destijds zestien jaar, twee maanden en achttien dagen oud. Slechts vier dagen later volgde zijn eerste Old Firm, die met 3-0 werd gewonnen van aartsrivaal Rangers. Voorlopig is dat zijn laatste wedstrijd voor the Hoops geweest, daar Doak de verleiding van de Premier League niet kon weerstaan.

De Engelse belangstelling begon vanuit Leeds United. De laagvlieger deed er alles aan om Doak naar Elland Road te halen, maar kon niet op tegen een traject bij Liverpool. Daardoor vertrok de Schot begin juli voor een bescheiden bedrag naar Anfield, tot grote teleurstelling bij de fans van Celtic. Toch keek niemand in de omgeving van Doak op van zijn wens om naar Engeland te vertrekken: de Schot is vastberaden en weet precies wat hij wil. Doak wil zo snel mogelijk vlammen in zijn favoriete competitie.

Hoe het nu gaat

Doak arriveerde in Liverpool met groeiproblemen aan zijn rug, lies en enkel, waardoor hij in de voorbereiding begon bij Liverpool Onder 18. In het elftal van trainer Marc Bridge-Wilkinson liet de aanvaller gelijk een goede indruk achter met twee doelpunten en twee assists, verdeeld over vijf officiële wedstrijden. Daardoor werd Doak direct overgeheveld naar het beloftenelftal van the Reds, terwijl hij ook werd ingeschreven voor de Youth League met Liverpool Onder 19. In die competitie maakte hij een bijzonder doelpunt tijdens een kortstondige terugkeer in Glasgow.

Tijdens het uitduel met Rangers Onder 19 (3-4 winst) ontving Doak de bal bij de cornervlag, waarna hij met gemak langs vier tegenstanders dribbelde alsof ze er niet stonden. Vervolgens liet de buitenspeler Jacob Pazikas kansloos achter na een schot met buitenkant rechts. Doak vierde zijn goal met tientallen vrienden en familie, maar besloot ‘s avonds niet te gaan kijken bij de Champions League-wedstrijd tussen Rangers en Liverpool (1-7) vanwege zijn verleden bij Celtic. In november werd Doak voor het eerst bij de selectie van Klopp gehaald. De Schot mocht direct debuteren tijdens het EFL Cup-duel met Derby County (3-2 winst na strafschoppen).

Liverpool speelde die avond een matige wedstrijd, maar het spel van Doak, die zestien minuten kreeg als invaller, kon de supporters wel bekoren. Klopp besloot het toptalent mee te nemen naar Dubai, waar Liverpool tijdens de WK-onderbreking tien dagen op trainingskamp ging. Daar gaf Doak een assist op Darwin Núñez tijdens een 1-4 zege op AC Milan in de Dubai Super Cup. Sindsdien is Klopp overtuigd en is Doak steeds vaker te zien in en rond het eerste elftal, al wacht de rechtspoot nog altijd op zijn eerste officiële doelpunt en assist.

Belangrijkste wapens

Er is geen twijfel over mogelijk wat Doaks grootste kwaliteit is: zijn dribbel. Regelmatig laat de buitenspeler het lijken alsof zijn tegenstanders niet bestaan. Doak is een ouderwetse rechtsbenige rechtsbuiten, die in tegenstelling tot vele generatiegenoten graag buitenom gaat. Doak valt op door zijn felheid en laat zich door niemand tegenhouden. In december weigerde hij terug te deinzen voor de ervaren Aston Villa-linksback Lucas Digne, tijdens de 1-3 overwinning van Liverpool op Villa Park.

Doak kan afwerken met beide benen, al schiet hij het liefst met rechts. Op korte afstanden is hij erg snel, waardoor tegenstanders vaak aan de noodrem moeten trekken. Doak heeft in korte tijd laten zien veel te goed te zijn voor de Premier League Onder 18, maar zal zijn spel op een aantal punten moeten verbeteren om daadwerkelijk in aanmerking te komen als opvolger van Salah.

Doak in gesprek met Klopp, die overduidelijk potentie ziet in zijn pupil.

De grote vraag voor Doak is of Liverpool in het tijdperk na Salah eenzelfde soort buitenspeler wil op de rechterflank. De Egyptenaar is in tegenstelling tot de jonge Schot linksbenig en mede daardoor een heel ander soort vleugelspeler. Doak zal in de beperkte minuten die hij krijgt in de hoofdmacht van Liverpool moeten aantonen dat hij het verdient om een daadwerkelijke kans te krijgen als opvolger van Salah. Doak zal onder meer moeten laten zien in staat te zijn het combinatievoetbal van the Reds aan te kunnen. Daarnaast kan hij nog sterker en sluwer worden.

Doak zal menig Premier League-liefhebber doen terugdenken aan spelers als Aaron Lennon, Jesús Navas en Theo Walcott, die met name dankzij hun snelheid furore maakten op het hoogste niveau van Engeland. Wel lijkt de Schotse jeugdinternational een stuk technischer te zijn. Qua houding heeft Doak meer iets weg van de jonge Wayne Rooney, die op jonge leeftijd geen enkel duel uit de weg ging. Doak is bereid om te botsen met tegenstanders, flinke klappen op te vangen, om zichzelf vervolgens op te rapen en weer verder te gaan.

En nu

Het is duidelijk dat Doak zich op de kaart heeft gezet bij Klopp. Afgelopen winter waren er geruchten dat Nottingham Forest de jongeling graag op huurbasis zag overkomen naar City Ground. Liverpool was toen echter niet bereid het toptalent tijdelijk te laten vertrekken, daar Díaz, Jota en Roberto Firmino kampten met blessures. Ook de toekomst van Salah bij Liverpool lijkt bepalend voor het lot van Doak. Er zijn steeds vaker geruchten dat de linkspoot na zes seizoenen in Engeland toe is aan een nieuwe uitdaging.

Dat Klopp een gouden toekomst voorspelt voor Doak, blijkt ook uit de woorden van zijn Nederlandse assistent-trainer Pep Lijnders. “Ben is heel snel en technisch en dat maakt hem een gevaarlijke speler. Daarnaast leert hij heel snel en dat is mooi om te zien. Want soms kan een speler heel snel en goed met zijn voeten zijn, maar werkt zijn hoofd niet mee. Ik houd van de combinatie snelheid, mentaliteit en techniek. Ben beheerst die combinatie.” Doak kampte de afgelopen maand met een gebroken neus, maar is langzaam op de weg terug. In Liverpool heerst de verwachting dat hij snel weer in de selectie van Klopp verschijnt.