De Rotterdammer die zich met zijn vele goals tussen Promes en Gakpo schaart

Zondag, 23 april 2023 om 11:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:39

Quincy Promes, Cody Gakpo, Vincent Janssen en Motherwell-spits Kevin van Veen zijn dit seizoen de meest scorende Nederlanders in Europa. De 26-jarige Tyrone Conraad heeft zich met zijn doelpuntendrift echter tussen dit rijtje namen geschoten. De spits maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Griekse Ergotelis FC naar Sutjeska Niksic uit Montenegro en heeft met zijn vele goals de nodige interesse gewekt.

Door Jordi Tomasowa

“Ik sta momenteel op 22 doelpunten en 7 assists”, geeft Conraad aan. De Rotterdammer, die eerder speelde voor onder meer Kozakken Boys en SC Cambuur, zit helemaal op zijn plek in Niksic, een klein stadje op ongeveer een uur rijden van de hoofdstad Podgorica. “Mijn mooiste treffer maakte ik thuis tegen OFK Petrovac. Ik speelde mijn directe tegenstander mooi uit en rondde vervolgens heel zuiver af.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Rotterdammer die een zeldzame transfer naar Montenegro maakte

Voetbalzone sprak in oktober uitgebreid met Conraad over zijn bijzondere overgang naar Montenegro. Lees artikel

Conraad merkt dat zijn populariteit gedurende het seizoen in Montenegro is toegenomen.

“In de stad kent iedereen me nu. Ik ben inmiddels een aantal keer in het nieuws gekomen en sta voor een enkele mooie records die ik kan verbreken, dus dat is allemaal mooi. De topscorer aller tijden in Montenegro heeft 28 doelpunten in een seizoen gemaakt. Daarnaast hoef ik alleen nog tegen de huidige koploper Buducnost te scoren en dan ben ik tegen elke club uit de competitie trefzeker geweest.”

Dat hij nu tussen een fraai rijtje met jongens als Promes, Gakpo en Xavi Simons staat, noemt hij ‘mooi’. “Je moet het wel in perspectief zien, maar het is zeker fraai.” Met zijn vele doelpunten is ook de interesse van andere clubs in de afgelopen weken op gang gekomen. “Er is inderdaad interesse, er spelen zeker wel een paar dingen maar niet dat er al iets zwart op wit staat. Daar ga ik na het seizoen naar kijken. Ik kijk gewoon wat er op mijn pad komt en wat goed voor mij is. Het moet mij aantrekken en ook goed zijn voor mijn familie.”

Conraad beschikt bij Sutjeska nog over een contract tot en met juni en wil zich eerst op het restant van het seizoen richten. “Ik wil de komende duels nog een paar doelpunten meepikken en we doen ook nog altijd mee voor het kampioenschap. We staan tweede, op drie punten van koploper Buducnost en zij komen nog bij ons bezoek. Woensdag hebben we bovendien de bekerfinale gehaald. Of ik daarin nog belangrijk ben geweest? Jazeker, ik kon mijn bijdrage leveren met een benutte strafschop.”

Van het land zelf heeft de spits de afgelopen periode nog niet alles kunnen ontdekken. “Ik ben bijvoorbeeld nog steeds niet naar Kroatië geweest, want het weer was nog niet zo goed de afgelopen maanden. Dat begint nu pas beter te worden hier. Het heeft een hele lange tijd geregend en ik ben ook weinig vrij geweest. De momenten dat ik wel was, heb ik wel met mijn gezin kunnen genieten. Al valt er hier niet heel veel te beleven hoor. Sutjeska is een hele kleine stad, wat alleen maar goed is. Zo kan ik me lekker focussen.”

Meest productieve Nederlanders op het hoogste niveau:

1. Cody Gakpo (PSV/Liverpool): 43 wedstrijden, 18 goals, 18 assists

2. Quincy Promes (Spartak Moskou): 30 wedstrijden, 21 goals, 9 assists

3. Tyrone Conraad (Sutjeska): 30 wedstrijden, 22, goals, 7 assists

4. Xavi Simons (PSV): 42 wedstrijden, 17 goals, 10 assists

5. Kevin van Veen (Motherwell): 39 wedstrijden, 24 goals, 1 assists

6. Vincent Janssen (Royal Antwerp): 39 wedstrijden, 18 goals, 6 assists

7. Mick van Buren (Slovan Liberec/Slavia Praag): 30 wedstrijden, 16 goals, 3 assists

Thijs Dallinga (Toulouse): 30 wedstrijden, 16 goals, 3 assists

9. Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen): 33 wedstrijden, 18 goals, 1 assist

10. Dani de Wit (AZ): 18 wedstrijden, 13 goals, 2 assists