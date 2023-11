De publiekslieveling van Feyenoord die hoopte ‘de ster’ van Arsenal te worden

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter niet waar door uiteenlopende redenen. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers en in deze rubriek wordt er wekelijks een geflopte voetballer uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de publiekslieveling van Feyenoord in 2011: Ryo Miyaichi.

In de winterse transferperiode van het seizoen 2010/11 haalt Arsenal een nieuw toptalent naar Europa. Nadat de achttienjarige Miyaichi, die bij voorkeur als rechtsbuiten speelt, in zijn tienerjaren al stages heeft afgewerkt bij Europese clubs als Ajax en Feyenoord halen de Londenaren het wonderkind naar Engeland. Hier krijgt Miyaichi echter niet meteen een werkvergunning waardoor the Gunners genoodzaakt zijn om de aanvaller te verhuren om hem aan speelminuten te laten komen.

Feyenoord is op dat moment scherp en de Rotterdammers halen Miyaichi voor een half seizoen naar Rotterdam-Zuid. Bij de Stadionclub debuteert het voormalig toptalent al binnen een week na zijn overstap vanuit Londen. In de wedstrijd die in 1-1 eindigt speelt Miyaichi negentig minuten mee. Onder de supporters van Feyenoord groeit de Japanner al snel uit tot publiekslieveling. In zijn tweede wedstrijd in de Eredivisie maakt Miyaichi een goal waardoor hij de jongste Japanse doelpuntenmaker ooit wordt in de Nederlandse competitie.

De jonge aanvaller trekt ontzettend veel media-aandacht waarop Feyenoord een mediastilte rond hem afkondigt. In diezelfde week maakt Arsenal, waar Miyaichi dus nog onder contract staat, bekend het eens te zijn met de Rotterdamse club. De Engelse club vindt dat de media de jongeling te veel kunnen afleiden waardoor zijn voetballende prestaties minder worden.

De voetballende prestaties van Miyaichi bij Feyenoord blijven uitstekend met als absoluut hoogtepunt het met 6-1 gewonnen duel met Willem II op 17 april 2011. In deze wedstrijd maakt de Japanner twee doelpunten en hij geeft daarbij ook nog eens twee assists. Uiteindelijk mist Miyaichi in zijn halve seizoen bij Feyenoord slechts één duel. In de overige wedstrijden staat de aanvaller bij elk duel in de basis. In deze periode krijgt hij zelfs de bijnaam ‘Ryodinho’ toegewezen, die verwijst naar niemand minder dan Ronaldinho.

Na dit seizoen keert Miyaichi terug naar Engeland, waar hij inmiddels een werkvergunning heeft gekregen. Deze terugkeer duurt slechts een half jaar: na twee optredens in de EFL Cup voor de hoofdmacht van the Gunners wordt de destijds nog steeds pas negentienjarige Miyaichi in het restant van het seizoen 2011/12 verhuurd aan Bolton Wanderers. Hier kan hij de club uit Bolton niet behoeden voor degradatie.

Na dit seizoen geeft Miyaichi tijdens een interview aan dat hij nog steeds vastberaden is om te slagen bij Arsenal. "Ik wil hun beste speler worden en wedstrijden voor hen gaan winnen", geeft de ambitieuze jongeling aan in de vooravond van zijn debuut bij de nationale ploeg van Japan.

Dit lukt echter niet, zo blijkt achteraf. Miyaichi wordt aan het begin van het nieuwe seizoen meteen verhuurd. Dit keer is het Wigan Athletic dat gebruik gaat maken van de diensten van de Japanner. Deze periode loopt uit op een fiasco: na zeven wedstrijden gepeeld te hebben scheurt Miyaichi zijn enkelband en staat hij de rest van het seizoen buitenspel.

Na dit teleurstellende seizoen volgt het eerste volledige seizoen van Miyaichi bij Arsenal. De jonge aanvaller wordt tijdens dit seizoen wederom geteisterd door blessures. Het gevolg hiervan is dat de jongeling niet verder komt dan vijf officiële wedstrijd voor de Londenaren.

Miyaichi heeft op dat moment het punt bereikt dat hij zijn carrière nieuw leven in moet blazen. Vanwege zijn goede periode in Nederland staat de Japanner nog steeds op de radar van verschillende Nederlandse clubs. FC Twente troeft uiteindelijk sc Heerenveen en Feyenoord af in de strijd om Miyaichi. De periode in Enschede is op zijn zachtst gezegd teleurstellend te noemen.

In de eerste zes wedstrijden speelt de Japanse vleugelaanvaller nog regelmatig mee bij de hoofdmacht van FC Twente. Hierna verdwijnt Miyaichi naar de bank waarop de toenmalig trainer van FC Twente, Alfred Schreuder, besluit dat het beter is voor de jongeling om aan speelminuten te komen bij het beloftenelftal van de Enschedeërs. Miyaichi sluit het tweede en laatste seizoen in Nederland af met tien competitiewedstrijden in de benen.

Na vier verhuurperiodes met afwisselend succes besluit Arsenal dat er geen toekomst meer bij de club is voor het voormalig toptalent. Het Duitse FC St. Pauli biedt Miyaichi een uitweg en de destijds 22-jarige aanvaller tekent hier een contract voor drie seizoenen tot medio 2018. De start van dit nieuwe hoofdstuk is dramatisch: nog voor het seizoen begint scheurt de rechtsbuiten zijn voorste kruisband af waardoor hij pas acht maanden na zijn overstap naar Duitsland zijn eerste minuten kan maken.

Bij FC St. Pauli staat Miyaichi uiteindelijk zes jaar onder contract. In deze periode speelt de Japanner tachtig wedstrijden. Mede door blessures komt de aanvaller gemiddeld niet meer dan vijftien wedstrijden per seizoen in actie. Voornamelijk een tweede kruisbandblessure en een slepende liesblessure gooiden roet in het eten voor de snelheidsduivel. Bij de club uit Hamburg maakt Miyaichi in totaal acht doelpunten en geeft hij negen assists.

In de zomer van 2021 besluit de Japanner dat het mooi is geweest in Europa. Miyaichi keert terug naar zijn vaderland en gaat aan de slag bij Yokohoma F. Marinos, waar hij nog steeds actief is. Vorig jaar sloeg voor de derde keer in zijn carrière het noodlot toe. Miyaichi scheurt wederom zijn kruisband af en staat maandenlang aan de kant. Desondanks kwam de inmiddels dertigjarige Japanner tot bijna vijftig wedstrijden voor zijn huidige club, waar zijn contract nog doorloopt tot 31 januari 2024.

‘Ryodinho’ heeft zijn verwachtingen niet waar kunnen maken. De individuele hoogtepunten in zijn carrière beleefde hij al op jonge leeftijd in zijn tijd bij Feyenoord. Zware knieblessures blijken achteraf de rode draad te zijn in de carrière van de ambitieuze aanvaller die ‘de beste speler van Arsenal’ wilde worden.