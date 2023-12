De Mos hekelt ‘hype’ rond Feyenoord-tweetal en vindt PSV-duo veel beter

Aad de Mos vindt het centrale verdedigingsduo van PSV, bestaande uit André Ramalho en Olivier Boscagli, veel beter dan de centrale verdedigers van Feyenoord. De analist herhaalt zondag in Goedemorgen Eredivisie dat hij niet bepaald onder de indruk is van de prestaties van Dávid Hancko en Gernot Trauner.

"Het is ook een beetje een hype geweest hier natuurlijk. Feyenoord draaide goed en niemand durfde wat te zeggen over die twee (Hancko en Trauner, red.). Ze liepen mee in de polonaise, dat moet je natuurlijk nooit doen", geeft De Mos als waarschuwing mee.

"En wat het ook vaak is: als ze analist zijn of journalist, dan zijn het clubwatchers. geworden. Dan zijn het ook fanboys, weet je", is De Mos kritisch op de verslaggevers die de topclubs in Nederland op de voet volgen. "Ik probeer dat niet te zijn en te analyseren. Ik ben niet voor PSV, Feyenoord of Ajax. Ik ben maar voor één club en dat is ADO."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"En dat analyseren doe ik vanuit mijn onderbuik. Bij Boscagli en Ramalho is het vertrekpunt één keer raken. Bij Feyenoord is dat anders. Ik zie bijna alle wedstrijden en trainingen en PSV is veruit de betere ploeg. Dus vandaar ook dat ik die voorspelling (1-2 winst van PSV op Feyenoord, red.) heb gedaan. AZ is aanstaande zondag ook kansloos tegen PSV."

"Het is een machine waar alles op elkaar afgestemd is", vervolgt De Mos zijn lofzang op PSV. "En dat is niet geforceerd, dat zit in de spelers zelf. En dat heeft ook te maken met goed aankoopbeleid."

"En nogmaals: Hancko en 'de apotheker' (bijnaam van Trauner bij Feyenoord, red.) hebben een slechte periode. Ze hebben niet die intrinsieke kwaliteiten", verlegt De Mos de aandacht naar Feyenoord. Presentator Milan van Dongen kijkt op van die opmerking en stelt dat Trauner toch echt wel beter is dan Ramalho.

"Trauner is beter dan Ramalho", is Hans Kraay junior het eens met Van Dongen. "Hij laat het nou al bijna twee jaar zien." De Mos haakt daar direct op in. "Trauner tegen PSV: schuld aan een goal. Trauner in de Conference League-finale: schuld aan een goal. Trauner tegen FC Volendam: schuld aan een goal. Dus laten we daar mee stoppen."

Welk verdedigingsduo is beter? Van PSV Van Feyenoord Stem Welk verdedigingsduo is beter? Van PSV 46% Van Feyenoord 54% Totaal aantal stemmen: 107 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties